Zoals bekend heft Nederland milieubelasting onder het motto “de vervuiler betaalt”. Van de miljarden die worden geïnd, worden projecten gesubsidieerd die de transitie ondersteunen naar een Nederland dat minder CO2 uitstoot.

Milieudefensie kwam vandaag met de schokkende resultaten van een onderzoek waaruit blijkt dat dienstverlening (MKB), zorg, onderwijs en overheid de meeste milieubelasting betalen. We wisten al dat huishoudens onevenredig veel betalen (ruim 42 euro per ton CO2) maar dienstverlening, zorg en onderwijs verslaan ze daarbij nog met ruim 146 euro per ton. Een stinkende olieraffinaderij betaalt maar €1,28 euro per ton en een bedrijf als Tata Steel die al jaren heel Kennemerland onder braakt met smurrie betaalt zelfs helemaal niets, omdat de staalindustrie om een voor mij onduidelijke reden geheel is vrijgesteld.

Wellicht kan iemand me uitleggen waarom een thuiszorgmedewerker op de fiets in de wijk of een leerkracht op school meer CO2 uitstoten dan een olieraffinaderij of staalbedrijf? En wie betaalt de zorg (in de ziektepremies) en de school en overheid (belastingen)? Juist. Daarmee komt de burger als betaler wel weer op de eerste plaats.

Op zich is het allemaal een pot nat. Want als we de raffinaderijen meer laten betalen wordt de benzine weer duurder. En als we Tata Steel met terugwerkende kracht eerlijk laten betalen staan er meteen 9.000 mensen op straat.

Milieudefensie heeft wel een oplossing. De invoering van een eerlijke effectieve CO2-heffing waarbij aan iedere ton uitstoot een prijskaartje komt te hangen, zonder vrijstellingen of gunstige tarieven voor de grote vervuilers. Uiteindelijk vindt de consument dat wel terug in de prijs van de producten die hij koopt maar die is dan wellicht ook meer geneigd om milieuvriendelijke producten te kopen.

Een minuut voor twaalf: laat de vervuiler echt betalen