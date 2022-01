De verwachtingen over minister Ernst Kuipers zijn veel te hoog gespannen

Vanaf deze week is Ernst Kuipers en niet langer Hugo de Jonge minister van Volksgezondheid, ofwel ‘chef corona’. Eindelijk een vakman op dit zo belangrijke departement. Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Topman van het Erasmus Ziekenhuis. Internist, gepromoveerd maag-, lever- en darmarts. En volgens bronnen die het AD vorige week citeerde ook nog eens inhoudelijk, betrouwbaar, energiek, humoristisch en begiftigd met kennis en een vooruitziende blik.

Kom daar eens om bij hbo-gediplomeerde De Jonge, die voortdurend verkeerde voorspellingen deed over het verloop van de pandemie. Die veel te optimistisch was over het heilzame effect van de vaccins. Die afgelopen zomer de bevolking opriep om te gaan ‘dansen met Janssen’, waarna het aantal besmettingen pijlsnel opliep. Die belachelijk laat ingreep toen de ziekenhuizen het water aan de lippen stond. Die aarzelde en talmde met het geven van een boosterprik, zodat Nederland ergens onderaan bungelde in de betreffende Europese ranglijst.

Nee, De Jonge was een misgreep. Die had die portefeuille nooit mogen vervullen. Hoog tijd dat hij eindelijk een welverdiende trap onder zijn achterwerk kreeg. Welkom Kuipers, de superman die corona wel eens even mores zal leren!

Zou het? Zijn de verwachtingen niet een tikkeltje te hoog gespannen?

Ik vrees het wel. De coronapandemie duurt nu al bijna twee jaar. Iedereen heeft meer dan genoeg van die altijd maar oplopende ziekenhuiscijfers, van die angst voor besmettingen, van die voortdurende lockdowns. We willen ervan af, en wel onmiddellijk. Met minder nemen we geen genoegen meer. We willen weer terug naar normaal, naar dicht bij elkaar staan, naar handen schudden, naar onbezorgd knuffelen als we daar zin in hebben. En we willen zeker niet de deuren gesloten vinden als we een winkel of kroeg bezoeken.

Maar het is zeer de vraag of Kuipers daarvoor kan zorgen. Hij mag dan nog zo deskundig zijn, zo begiftigd met meer dan uitstekende eigenschappen, een wonder verrichten kan hij niet. Terwijl dat vermoedelijk toch nodig zal zijn.

Corona heeft tot nu toe iedereen telkens weer weten te verrassen, ook de experts, en degenen die zich daarvoor hielden. Steeds waren de ontwikkelingen anders dan werd gedacht, of gehoopt. Aanvankelijk zag het er nog naar uit dat het virus Nederland niet zou bereiken. Of als dat wel mocht gebeuren, dat de schade wel mee zou vallen. In de Tweede Kamer werd wel gemopperd (in het begin vooral door Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet gek genoeg, die er in de eerste maanden van 2020 nog voor pleitte de hele maatschappij op slot te gooien). Maar echte ongerustheid bleef uit.

En toen brak het uur van de meer dan vervelende waarheid aan. De besmettelijke kwaal sloeg meedogenloos toe. In een alarmistische tv-toespraak riep premier Rutte de bevolking op om zoveel mogelijk thuis te blijven, afstand te houden en de ‘handen stuk te wassen’. In de peilingen was het effect hiervan onmiddellijk merkbaar: de VVD steeg en steeg. Maar verder gebeurde er niet veel. In elk geval verdween de pandemie niet.

Het jaar ging voorbij in voortdurende paniek. Vaccinatie zou in 2021 uitkomst brengen, maar dat viel zwaar tegen. Een groot deel van de bevolking heeft weliswaar twee, en zelfs drie prikken laten zetten, maar corona heerst nog steeds met ijzeren hand. Erger nog: door de uitbraak van alweer een nieuwe variant is het aantal besmettingen nog nooit zo hoog geweest.

En Kuipers moet nu gaan zorgen voor een ommekeer? Dat lijkt me heel, heel moeilijk, zo niet onmogelijk. Het coronavirus heeft zich tot dusver zo onvoorspelbaar getoond dat er nauwelijks iets tegen te ondernemen valt, behalve dan dweilen met de kraan open. Al ben je nog zo inhoudelijk, betrouwbaar en energiek. Al kun je bogen op nog zoveel diploma’s. Al kun je een prachtig cv overleggen.

Kuipers heeft openlijk naar het ministerschap gehengeld. Dat mag natuurlijk. Hij heeft in tal van talkshows opgeschept dat hij het allemaal beter zou kunnen. Dat mag ook. Slechter dan De Jonge zal hij het naar verwachting vast niet doen. Maar véél beter?