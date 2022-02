De verzetsheld tegen Poetin werkt bij de afdeling inkoop

Vreedzaam professioneel verzet? Nu we massaal foto’s delen en liken van de heldhaftige Oekraïense president Zelenskyy, dappere Oekraïense burgers, protesterende Russen, is het goed om te bedenken dat een belangrijk front van vreedzaam verzet hier moet plaatsvinden.

Europa wordt niet binnengevallen door gewone Russen, maar door Poetin en zijn zakenvrienden. En afgelopen dagen werd pijnlijk duidelijk dat hun oorlogskas mede is opgebouwd dankzij ons. Alleen al via import dragen we jaarlijks meer dan 20 miljard dollar bij, als grootste handelspartner na China. Veel overheidsinstellingen zijn hierbij betrokken, zoals Gasunie, Energie Beheer Nederland (EBN), havens, gemeenten en waterschappen. Met geld, maar ook kritische infrastructuur, zoals de ‘gasrotonde’ van de Gasunie.

Naast dat hier grote Russische bedrijven als Lukoil of Zeeland Refinery operationeel zijn, is Nederland ook een groot juridisch toevluchtsoord voor ten minste 460 brievenbusbedrijven van Poetin en zijn vrienden, met tientallen miljarden op de balans (Follow the Money). Je kunt de jaarverslagen gewoon downloaden in het KVK-handelsregister.

We zijn het aan onze verantwoordelijkheid verplicht om ons hiertegen te verzetten. Het kan al op LinkedIn, op je thuiswerkplek, in je kantoor aan de Zuidas, of in het gemeentehuis. Hoe? Simpel.

– Ben je inkoper? Breek het contract met Gazprom en andere Russische staatsbedrijven. Ook als het lastig is, er is pro bono inkoopadvies beschikbaar – bericht me.

– Ben je een recruiter? Bied medewerkers zoals de accountmanager van Gazprom Energy BV., een andere baan.

– Bied je kantoorruimte? Bijvoorbeeld bij Regus, Spaces of the Germ? In jullie kantoren zitten BV’s met tientallen oorlogsmiljarden op de balans (FTM, KvK). Verlies de sleutel van de brievenbus, wissel het slot op de deur.

– Werk je bij de KvK? Blokkeer accounts, zet ze een half uur in de wacht, haal ze uit het bel-me-niet-bestand.

– Werk je als bankier, trust adviseur, accountant, advocaat of notaris? Bevries niet alleen het geld van de bedrijven die nu op de EU-lijst staan, maar van alle dubieuze BV’s. En maak een administratieve chaos van de administratieve vlucht naar Hong Kong of de Golf.

– Werk je in de culturele sector? Stop elke samenwerking met de Hermitage van Gazprom.

– Bouw je een superjacht? Verf de romp geel en blauw, naar de Oekraïense vlag.

Wat kunnen we nog meer doen? Deel je suggesties alsjeblieft.

EU-sancties zijn goed, maar makkelijk te omzeilen. Wees een professionele verzetsheld. Niet alleen om politici te laten zíen wat we er van vinden, maar ook omdát wij het meer dan wie dan ook kunnen en moeten zijn.

Stopgazprom.com heeft inmiddels meer dan 65.000 handtekeningen, teken je mee? We gaan er niet alleen mee naar Den Haag, maar ook naar Europese overheden. Om ze te vragen alles te doen om de financiering van het geweld te stoppen. En voorgoed te bouwen aan een nieuwe economie.