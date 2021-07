Wij zaten copieus te brunchen bij Ryad op het Tiendplein. Dat is goed voor de stemming in het algemeen. Zo kwam de gedachte naar voren dat de opmars van de Delta-variant ook voordelen heeft. We waren onder leiding van ons frivole kabinet terug aan het keren naar het oude normaal. We stortten ons met zijn allen enthousiast op het vergeten van alle lessen uit de afgelopen anderhalf jaar. Thuiswerken is niet langer de norm, juichte de minister president, of woorden van gelijke strekking. Het heeft net twee weken geduurd. Toen zette corona een stevige streep in het zand.

Dat geeft ons een pauze om na te denken over de vraag of we werkelijk terug willen naar de samenleving van voor corona: het half verstopte wegennet, de afgeladen treinen, de bedompte kantoren. De lockdowns van de afgelopen tijd bleken een gunstige uitwerking te hebben op de CO2-uitstoot en de stikstofproblematiek. Dat waren we even vergeten in onze overmoed. Nu staart Delta ons in het gelaat. De nieuwe golf besmettingen noopt ons er toe geen tijdelijke maar structurele maatregelen te nemen waarmee je tevens andere bedreigingen aan kunt pakken die het voortbestaan van onze maatschappij in gevaar brengen.

We zouden thuis werken tot norm moeten verklaren, tot de regel en niet de uitzondering. Natuurlijk zijn er tal van beroepen die je niet vanuit huis kunt uitoefenen, zoals dat van vrachtwagenchauffeur of verpleegkundige. In zo’n geval verstrekt de overheid een ontheffing. Dit zal de druk op het wegennet sterk verminderen. Een andere goede maatregel is het ontmoedigen van particulier autoverkeer. Dat zou onder meer kunnen door overal – elektrische – deelauto’s te plaatsen zoals dat nu al in veel gemeentes met scooters gebeurt. Dit systeem lijdt aan allerlei nadelen zoals het lukraak achterlaten van het gehuurde voertuig maar daar moet met enig creatief denken mouwen aan te passen zijn. Een tijdje geleden heb ik wel eens de suggestie gedaan om overdekte ligfietsen massaal in productie te nemen zodat zij tegen betaalbare prijzen door de fietsenwinkel kunnen worden aangeboden – of door de werkgever ter beschikking gesteld als het gaat om banen die niet (helemaal) thuis kunnen worden uitgeoefend.

De prijzen voor ligfietsen gaan tegenwoordig de 3200 euro te boven. Dat valt nog mee gezien de ambachtelijke productiewijze. Dus de aanschafkosten moeten met een industriële aanpak drastisch kunnen dalen. Behalve modellen voor één persoon zou men ligtandems kunnen ontwerpen of fietsen met ruimte voor kleine kinderen achterin.

Dit soort maatregelen heeft grote gevolgen voor de infrastructuur en de woningbouw. Nieuwe huizen – ook appartementen – moeten standaard werkplekken bieden. Het netwerk van regionale en interlokale fietspaden dient sterk te worden uitgebreid en verbeterd. Er zijn misschien wel een paar duizend nieuwe fietsenstallingen nodig, waar ook ruimte is voor de overdekte ligfiets. Andere vraag: kan het vrachtvervoer over de weg niet deels worden overgenomen door Zeppelins? Niet alleen internationaal maar ook Europees en misschien zelfs binnenlands? Hoe goed zijn onze rederijen toegerust voor een terugkeer naar de zeilvaart, die op verschillende plekken in de wereld, zoals Zweden wordt voorbereid?

Het antwoord op al deze vragen is duidelijk: voor de autoriteiten en de powers that be is dit allemaal een ver van hun bed show. Die maken liever nieuwe plannen om Amelisweerd verder te verzieken. Dat is ongeveer de reikwijdte van hun creativiteit. Wie weet dwingt Delta ons de gebruikelijke denklijnen te verlaten zodat we de kinderen en kleinkinderen geen slechter maar een beter Nederland nalaten. Dat is dan het voordeel van deze nieuwe golf.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de kwestie rond het Groninger aardgas evenmin.