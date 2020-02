Het plan om de winkeltijden op te rekken in Leeuwarden, houdt de gemoederen flink bezig. Kiest het CDA voor de zondagsrust en de tijd met de familie op de traditionele feestdagen? Denken VVD en D66 aan de lokale ondernemers, of vooral aan de grote ketens? Steunt de PvdA de winkelmedewerkers? In deze open brief roept Linda Vermeulen de grootste partij van Leeuwarden op om aan de werknemers te denken.

Beste raadsleden,

Woensdagavond stemt de gemeenteraad van Leeuwarden over het plan om winkeltijden op te rekken. Ik breng graag onder uw aandacht waarom de FNV het zo belangrijk vindt dat de positie van winkelmedewerkers wordt gewaardeerd. Als dé partij die opkomt voor de werkende vrouw en man, zou het zeer passen in de rijke geschiedenis van de PvdA, om ook komende woensdagavond te kiezen voor de belangen van deze grote groep inwoners van de gemeente Leeuwarden. Het is toch ook niet in de geest van de sociaaldemocratie om mensen tot 12 uur ‘s nachts voor een zeer laag loon in een supermarkt te laten werken?

Vorige maand was ik samen met een winkelmedewerkster te gast bij een commissievergadering. Zij vertelde aan de raadsleden dat het heel lastig is om kinderopvang te regelen als zij tot laat moet werken. Bovendien merkt zij nu al dat er in het laatste winkeluurtje, dus tot 10 uur ’s avonds ‘geen kip in de winkel’ is. Al die moeite om werk en privé te kunnen combineren – ook haar collega’s vinden het waanzin. Deze verkoopster vertelde ook dat zij zich zorgen maakt over haar veiligheid, als zij ’s avonds laat de winkel moet afsluiten. Kortom: winkelmedewerkers vinden het plan om de winkeltijden verder op te rekken echt vreselijk.

We hebben het over de mensen met de laagste lonen van Nederland. Is het niet wrang dat we uitgerekend van hen verwachten dat zij tot 12 uur ’s nachts, op kerstavond en zondagochtend aan het werk moeten? Daar komt nog eens bij dat de zeggenschap over de werktijden in veel winkels onder druk staat. De feestdagen, het weekend en de avonden zijn ook voor hen belangrijke momenten om tot rust te komen, of om met de familie door te brengen. Natuurlijk zijn dan op andere plekken in de samenleving ook mensen aan het werk, denk aan de zorg, maar daar is veelal sprake van een publiek belang én daar zijn betere afspraken over een redelijke compensatie.

En dan moet mij nog iets anders van het hart. Ik heb de afgelopen tijd veel mkb’ers gesproken in uw mooie gemeente. Veel van hen vinden het plan van de CDA-wethouder waanzin, en hebben zich ook in de commissievergadering daarover uitgesproken. Terwijl Albert Heijn goedkope 15-jarigen kan inzetten om tot middernacht te werken, hebben zij vaak volwassen krachten werken in de winkel. Concurreer maar eens op tegen de supermarkten, dat is bijna onmogelijk. Natuurlijk wordt er uit de bekende hoek geschermd met die enkele mkb’er die het plan wel goed vindt, maar voor hen is er toch wel een oplossing op maat te bedenken? Het plan dat nu op tafel ligt geeft grote supermarkten en ketens als Kruidvat een vrijbrief om hun concurrentiepositie te versterken, ten koste van het lokale mkb. Bovendien komt het geld dat klanten bij deze ketens uitgeven niet terecht in de economie van Leeuwarden, maar vloeit het direct naar de aandeelhouders en eigenaren die voor een groot deel in het buitenland zitten.

Woensdag heeft u een kans om het vertrouwen van de mkb’ers in Leeuwarden terug te winnen. De winkelmedewerkers rekenen op uw steun. Dat past ook helemaal in de lijn van het ‘grip op werk, grip op geld, grip op leven’-rapport dat de WRR onlangs heeft uitgebracht en waarover de PvdA zich positief heeft uitgelaten. We zijn de komende tijd vanuit de FNV ook met andere acties bezig in Leeuwarden, namelijk om het minimumloon te verhogen. Het zou toch geweldig zijn om daarin samen op te trekken.

Met warme vakbondsgroet,

Linda Vermeulen

Bestuurder sector Handel