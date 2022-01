Autobezittende bezoekers van De Balie zullen binnenkort gevraagd worden om mensen die oud of slecht ter been zijn op te halen en thuis te brengen voor een bezoek aan het Amsterdamse debatcentrum.

De taxidienst is een van de opvallende elementen in het plan van Balie-directeur Yoeri Albrecht om het debatcentrum om te vormen tot een geloofsgemeenschap, dat hij afgelopen zaterdag uit de doeken deed in een interview met het Reformatorisch Dagblad.

“Eigenlijk was De Balie natuurlijk altijd al een geloofsgemeenschap, met alle gewichtigdoenerij die daarbij hoort”, aldus Albrecht. “Buitenstaanders denken soms dat wij vooral vrijblijvende debatjes organiseren als excuus om het daarna op een zuipen te kunnen zetten, maar in werkelijkheid bieden wij een zeer essentiële levensinvulling.”

Privileges

Albrecht: “Als culturele instelling kun je natuurlijk constateren dat je best al veel privileges hebt, zoals een goedkoop pand, een bak subsidie en belastingvoordelen, maar dat je dan tóch het stoom uit de oren komt zodra je opmerkt dat iemand anders een privilege heeft dat jij nog niet bezit. Dat zou echter cherrypicking zijn en zo zitten wij niet elkaar. Wij gaan echt voor het totale pakket. Niet alleen meer babbelen, maar ook de daad bij het woord voegen.”

Zo zal het café van De Balie voortaan goedkope koffie schenken voor de daklozen van de buurt en twee dagen per week het uitgiftepunt vormen van een kleding- en voedselbank. Donateurs van de organisatie kunnen er bij ziekte op rekenen dat medewerkers op de stoep staan met een bloemetje en aanbieden de boodschappen te doen.

In theologische kringen wordt met groot enthousiasme gereageerd op Albrechts plan. “We hopen dat De Balie snel handelt, want als de pandemie voorbij is, zul je zien dat de belangstelling voor het kerkelijke privilege in seculiere kringen snel wegebt”, zegt voormalig theoloog des vaderlands Stefan Paas. “Als dit plan slaagt, voorspel ik dat kerken zich massaal gaan omvormen tot debatcentrum, zodat ze aanspraak kunnen maken op subsidie voor hun zingevende werk. Ik vind de achterstelling onbegrijpelijk.”

Eerder verschenen op christianjongeneel.nl