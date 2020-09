Afgelopen zaterdag haalde gemeente Den Haag een geheim grapje uit van maar liefst 134.000 euro: een geheime vuurwerkshow op Scheveningen. Volgens de Stichting Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen was dit spectaculaire kwartiertje een ode aan de zorg, het Haagse MKB, de 75-jarige vrijheid én de inwoners van Den Haag. Die laatsten kwamen daar wel pas maandagochtend achter via NU.nl. Bovendien, laat een gemeentewoordvoerder weten, draagt zo’n guerilla-actie ook bij aan het imago van Den Haag.

Tijdens één van de absurdste crisistijden, nu de gemeente iedere cent nodig heeft om het openbaar vervoer, de culturele sector, zelfstandigen, ouderen, dak- en thuislozen, mensen uit risicogroepen en hulpbehoevenden bij te staan en te beschermen, kiest Den Haag voor een vuurwerkshow. Terwijl huisuitzettingen stilletjesaan doorgaan, daklozenopvangen uit hun voegen barsten, de zorg zich een burnout werkt en de voedselbank nog herstellende is, kiest Den Haag ervoor om letterlijk geld de lucht in te gooien.

Ik denk aan mijn eigen situatie; ik raakte door corona mijn baan kwijt en was afhankelijk van giften van vreemden om boodschappen te kunnen doen. Toen ik eenmaal weer aan het werk was, moest ik tot mijn eerste uitbetaling zwartrijdend naar mijn werk toe. Bijstand kon ik wel vergeten, want samen met het inkomen van mijn vriend verdienen we nét teveel. Niet dat we daar iets van terugzien, want de huur is te duur, de markt was een tijd dicht en supermarkten gooiden hun prijzen omhoog. Omdat ik tot een risicogroep behoor, was ik liever nog niet aan het werk gegaan, maar niet werken kan ik mij niet veroorloven. Economie boven gezondheid is het motto, toch?

Ik denk aan de honderd drones die gemeente Den Haag de lucht in heeft gestuurd. Honderd drones die samen een middelvinger vormden naar de zorg, het Haagse MKB en mij: een inwoner van Den Haag. Want wie heeft er financiële hulp, eten of onderdak nodig als je ook een Facebook-filmpje van vuurwerk kan bekijken? Dat is Den Haag voor jou: lekker de vrijheid vieren met een geheime vuurwerkshow.