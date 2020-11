Ik ben op zondag geboren en dat betekent volgens de wetten van het bijgeloof dat je altijd geluk hebt. Ik ben 60-plusser met twee aandoeningen die me tot superkandidaat maken om als eerste het vaccin te krijgen. Omdat ik vast en zeker vanwege mijn geluk niet tot de 6% hoor die alsnog een kans hebben op covid-19 en ook niet tot die ene procent die bijverschijnselen krijgt buiten wat hoofd- of spierpijn, ben ik een provaxer.

Belangrijker is de vraag wat ik zou doen als ik Fons Geluk niet als bijnaam had.

Mijn buurvrouw C. had een interessante visie gisteravond. Ze zei dat we ons eigenlijk in een Derde Wereldoorlog bevinden. De eerste kostte 10 miljoen en de tweede 55 miljoen mensen het leven. De stand van deze Derde Wereldoorlog staat nu op 1,34 miljoen maar ik schat als je er een gedegen onderzoek naar doet, dit getal het tienvoudige is. Want je bent natuurlijk ook slachtoffer als je in een afgelegen dorp in India, Oeganda of Bolivia overlijdt zonder te weten waaraan omdat de dichtstbijzijnde teststraat 200 km lopen is. Je bent ook slachtoffer als je van de honger of gebrek aan medische zorg het loodje legt omdat de economie van jouw arme land geheel is ingestort. Of als je zelfmoord pleegt omdat je bedrijf en levenswerk ten gevolge van een lockdown failliet is gegaan. En dan hebben we het nog niet over de sterfgetallen gerelateerd aan de eenzaamheid, het minder bewegen en meer eten, depressies en alcoholgebruik vanwege de lockdowns en quarantaines. En dan natuurlijk is er nog de vraag over de betrouwbaarheid van de coronacijfers uit landen die deze getallen uit pr-oogpunt bijstellen.

Hoewel we qua slachtoffers misschien niet boven de Eerste Wereldoorlog uitkomen, is het predicaat Wereldoorlog wellicht meer te vinden in het feit dat het de hele mensheid en de wereldwijde economie in zijn greep houdt. Dat de strijd niet is tussen landen, maar tussen actiegroepen, instituten, regeringen, farmaceutische bedrijven en de rest van de wereld. Een oorlog waar geen wapens nodig zijn om miljoenen slachtoffers te maken.

Virusontkenners zijn, hoewel ik niet durf in te schatten hoezeer zij verantwoordelijk zijn voor de tweede golf, misschien niet eens onze ergste vijand. Hun gekrakeel zal zeker van invloed zijn op makkelijk beïnvloedbare mensen, kwetsbare personen, jongeren die het geduld van een eendagsvlieg hebben en mensen die virusontkenners makkelijker verstaan dan Hugo, Mark of Irma, of mensen die water economisch aan de lippen staat.

De wetenschappelijke en medische instituten zijn ook een soort vijand (misschien nog het meest van zichzelf). Met hun wetenschappelijke nuance, voorzichtigheid en onwil tot samenwerking zijn ze niet in staat zijn te bedenken wat we nou uiteindelijk het beste kunnen doen. Mondkapje, quarantaine, hele halve, beperkte of vrijwillige lockdowns. Dit medicijn, dat medicijn, onderzoek zus, onderzoek zo met gebrekkige verbanden of coördinatie.

Een echte vijand wordt gevormd door regeringen, vooral die worden geleid door idioten als Trump en het gebruikelijke rijtje populisten. Maar ook een Europese regering die de kans laat liggen om in Europa gezamenlijk de crisis te bestrijden. Regeringen die ‘eigen volk eerst’ zoveel mogelijk vaccins van de markt kapen. Die de economie laten prevaleren boven mensenlevens.

De belangrijkste vijand van dit moment is volgens mij de farmaceutische industrie en met name BionTech/Pfizer. Want nu er eindelijk uitzicht is op de bevrijding van deze Derde Wereldoorlog houdt deze miljardenkongsi het patent van het vaccin voor zich. Dat kan alleen zijn uit winstbejag. De waarde van de aandelen is omhooggevlogen, zeker met het nieuws dat er maar een beperkte hoeveelheid medicijn kan worden gemaakt. De producent van het andere vaccin Moderna schijnt wel bereid te zijn concurrenten het patent te verschaffen maar dat dan wel tegen een behoorlijke prijs. Resultaat: het duurt nog minimaal twee jaar tot iedere wereldburger is gevaccineerd.

De Tweede Wereldoorlog werd beslecht door een alliantie van verstandige wereldleiders. We hebben ook nu weer een geallieerde macht nodig die deze oorlog kan beslechten. Corona stopt niet bij landsgrenzen, maakt geen onderscheid tussen arm en rijk. Alleen samen, zonder winstbejag, kunnen we van die klote pandemie afkomen.

Een minuut voor twaalf: weg met het patentrecht voor medicijnen.