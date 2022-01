Djokovic overgebracht naar afgelegen eiland Nauru

Als het een beetje meezit zou Djokovic al in 2028 of 2029 kunnen proberen zijn tiende titel op het Australian Open te behalen

De Servische tennisser Novax Djokovic brengt de komende jaren van zijn leven door op Nauru, een eilandstaat in Stille Oceaan waar Australië ongewenste vreemdelingen dumpt. De Australische regering heeft het helemaal gehad met de luidruchtige sporter.

“Normaal gesproken verslepen we alleen asielzoekers die over zee ons land proberen te bereiken naar Nauru”, aldus de Australische minister van immigratiezaken Alex Hawke. “Maar voor Djokovic maken we graag een uitzondering. Meneer klaagt de hele tijd over de verschrikkelijke omstandigheden waaronder we hem hier zouden vasthouden. Nou, op Nauru is het lekker zonnig en je hebt er leuke stranden met palmen en zo.”

De juridische molens van Australië zijn weliswaar uitzichtloos, maar ook zorgvuldig en rechtvaardig, benadrukte Hawke. Als het een beetje meezit zou Djokovic al in 2028 of 2029 kunnen proberen zijn tiende titel op het Australian Open te behalen en daarmee het record van Federer en Nadal uit de boeken kegelen van meeste grand-slam-overwinningen.

Verontwaardiging

In Servië, waar de oosters orthodoxe tennisbond een grote aanhang heeft, is met verontwaardiging gereageerd op het Australische besluit. “Een schandalige deportatie”, aldus Djokovic’ vader. “Mijn zoon is het symbool en de leider van de vrije wereld, de wereld van arme en achtergestelde naties en volkeren. Geen wonder dat de Australische dictatuur partij trekt voor sheeple als Federer en Nadal.”

Lionel Aingimea, de president van Nauru, kijkt uit naar de komst van Djokovic: “Wij laten ons weliswaar voor het Australische karretje spannen, maar we zien natuurlijk ook mogelijkheden. We hebben hier op de zevende verdieping van de Nauru Tower een uitstekend tennis court en daar kunnen best een paar partijen van de Australian Open gespeeld worden.”