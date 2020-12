We hebben weinig te zeggen over de dingen die gebeuren maar wel over onze reacties daarop. We hebben geen controle, wel regie.

Ik wil onze kerstvakantie beginnen met een bedankje namens de kinderen van Arnhem en namens alle andere Arnhemmers die begrijpen dat onderwijs onze hartslag is. Dit bedankje is voor de docenten. En voor de ouders, als nieuwbakken thuisdocenten. De vakantie is eerder begonnen dan ons lief is – ook dat is helemaal nieuw. De kinderen verheugden zich op het kerstdiner, hun rol als engel of herder op het podium, de glitters en de liedjes.

In deze coronaperiode waarin wij alles om ons heen opnieuw waarderen, ontdekken wij hoe kostbaar de school is. Leren spelen, spreken, samenwerken en meedenken. Van dag tot dag vorderen met lezen, schrijven, rekenen en aardrijkskunde. Alles verandert voor een kind vanaf het moment dat één meester of juf hen laat voelen: ‘ik weet wat jij kan, geloof in jou’. Dat is wat er gebeurt in de klas.

De liefde voor de kinderen is wat de docent zo kostbaar maakt. Bij de fatale flatbrand tijdens de nieuwjaarsnacht in Immerloo, stond daar vroeg in de ochtend op het gras de schooldirecteur van basisschool Mozaïek. Waarom? Omdat in deze flat ‘haar’ kinderen wonen, die bij ‘haar’ school horen. Ik denk dat met zo’n directeur ook de meesters en juffen de ruimte voelen voor een groot hart. Als ik Mozaïek bedank, zoals vorige week tijdens een digitale ontmoeting, bedank ik alle scholen van Arnhem die hun leerlingen koesteren.

De ouders van Arnhem draag ik net zo graag op het schild. Zij zijn het die zich in recordtijd noodgedwongen bijschoolden tot leerkracht thuis, tot klassenmanager en huiswerkbegeleider. In het voorjaar al en nu opnieuw passen zij hun leven aan, voor de kindvriendelijke afwisseling van lessen leren, ontspannen en bewegen. Dinsdag kregen de ouders het verzoek hun kinderen een leeg tasje mee naar school te geven, in plaats van de feestelijke strikjes, jurkjes en lintjes. Woensdag kwam het tasje terug, vol thuislessen en huiswerk.

Zo sprak ik een vader van Marokkaanse afkomst die bij mij informeerde naar een gepensioneerde docent met een pabo-diploma. Ouders als hij oriënteren zich en begrijpen dat professionele opleiding en ervaring nodig is voor onderwijs dat kinderen een toekomst geeft.

Weet u wat het is, de dingen die gebeuren, zoals deze pandemie die niemand van ons besteld heeft – daar hebben wij weinig over te zeggen. Maar wél over wat wij er vervolgens mee doen: we hebben geen controle, wel regie.

Beste docenten en ouders van Arnhem, blijf gezond!