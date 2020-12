Met Hugo de Jonge aan het roer maakte het CDA geen schijn van kans op een goed verkiezingsresultaat. Dus werd De Jonge onder druk gezet om het lijsttrekkerschap neer te leggen. Een argument was snel gevonden: hij had het als minister van Volksgezondheid te druk met het bestrijden van de coronacrisis.

Dat laatste is op zich natuurlijk een slap smoesje. Premier Rutte heeft met dezelfde coronacrisis te maken en hij bemoeit zich er zeer opzichtig mee. Daarnaast heeft hij ambtshalve ook nog een heleboel andere zaken aan zijn kop, zoals EU-beslommeringen. Niettemin is hij lijsttrekker van de VVD en dat blijft hij. Voor iemand die goed functioneert zijn die twee klussen best te combineren.

Maar dat is juist het probleem bij De Jonge: hij functioneert absoluut niet goed. In zijn gevecht tegen de corona-uitbraak faalt hij voortdurend. Rutte ook, maar in de beeldvorming krijgt De Jonge steeds de schuld. Kortom: tijd voor een andere lijsttrekker. Wopke Hoekstra had eerder geweigerd omdat hij zich meer een bestuurder dan een beroepspoliticus zou voelen, maar nu slaagde het CDA-bestuur er toch in hem over te halen.

Ja, Pieter Omtzigt was tweede geworden bij de lijsttrekkersverkiezingen. Hij had zelfs maar heel nipt verloren van De Jonge. Maar het ongeleide projectiel Omtzigt op nummer 1 zetten? Dat zou Hoekstra toch ook geen goed idee vinden zeker? Het CDA moet wel een degelijke, saaie partij blijven, geen rebellenclub die aan het experimenteren slaat met wildebrassen als Omtzigt. Niet dan, Wopke?

En bovendien: met Hoekstra als lijsttrekker kan het CDA een serieuze poging wagen het premierschap binnen te slepen. Met De Jonge was dat ondenkbaar. Die had in al die coronapersconferenties laten zien niet meer te zijn dan het veelvuldig stuntelende knechtje van Rutte. Zijn mogelijkheden om het Torentje te betreden waren nul komma nul. Ook een politieke woesteling als Omtzigt zou daar vanzelfsprekend nooit kunnen belanden. Het idee alleen al.

Maar met Hoekstra heeft het CDA beslist wel een premierwaardige lijsttrekker. Die rust, die uitstraling… Bij de VVD loopt het ze al dun door de broek. Weliswaar staat die partij in de peilingen meer dan een straatlengte voor, maar er zijn nog drie maanden te gaan naar de verkiezingen. Dan kan er nog een hoop gebeuren.

En bovendien: nergens uit de wetgeving blijkt dat de grootste regeringspartij de premier moet leveren. Die kan ook best afkomstig zijn van een kleinere partij. Was de PvdA in de jaren vijftig altijd de grootste? En toch werd vadertje Drees steeds regeringsleider. Ook de ARP van Barend Biesheuvel behoorde in 1971 tot de kleinere coalitiepartners, maar Mooie Barend kreeg niettemin het premierschap in handen.

Met andere woorden: Wopke, doe het nu maar. Het CDA zal je wel profileren als de nieuwe minister-president. Dat doet D66 tenslotte ook met Sigrid Kaag, en die maakt nog veel minder kans op het Torentje, helemaal na alle ophef over die #metoo-affaire.

En mocht het allemaal niet lukken, dan blijf je toch gewoon minister van Financiën? Dat een middenpartij als het CDA straks in de oppositie terecht komt is in de huidige situatie van politieke versplintering zo goed als uitgesloten. Dat geldt dus ook voor het risico dat je in de Kamerbankjes moet plaatsnemen.

En dan bedenkt de partij straks nog wel een excuus waarom die onberekenbare Omtzigt helaas geen fractievoorzitter kan worden. Desnoods blijft Pieter Heerma dat.