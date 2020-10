Is dan eindelijk, maar dan ook echt eindelijk de sluiting van het Dolfinarium in zicht? Al jaren strijden dierenbeschermingsorganisaties als Bite Back, Empty the Tanks en ook de Partij voor de Dieren voor de sluiting van deze circustent, de zeezoogdierengevangenis in Harderwijk.

Vorig jaar gaf het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opdracht tot een onderzoek naar een aantal claims van het Dolfinarium in Harderwijk. De visitatiecommissie Dierentuinen ging op inspectie en concludeerde dat de zeeleeuwen en dolfijnen teveel als artiest worden gebruikt. Ze vertonen daardoor onnatuurlijk gedrag. De verblijven zijn niet uitdagend genoeg voor de dieren en entertainment is belangrijker dan educatie. Het Dolfinarium voldoet niet aan de eisen van dierenwelzijn.

Nu lijkt mij dat een conclusies die je ook kunt trekken zonder weer een onderzoek, maar goed. Het staat wederom op papier, met een stempel erop dit keer van de visitatiecommissie Dierentuinen.

Maar het vervelende is dat minister Schouten nog denkt dat er verbetering mogelijk is en ze eist dus aanpassing van de shows en de verblijven. Grote onzin natuurlijk, want een verblijf kan je niet aanpassen op een dusdanige manier dat deze dieren hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Echt absoluut onmogelijk.

Dolfijnen in het Dolfinarium hebben minder dan 0,000001 procent van hun natuurlijke leefruimte. En als je dan bedenkt dat hun soortgenoten in het wild gemakkelijk zo’n 50 tot 80 kilometer per dag zwemmen en ongelofelijk diep kunnen duiken dan begrijp je dat zo’n betonnen bassin een paar meter groter nooit een oplossing kan zijn. En dat is slechts 1 aspect van de ernstige mishandeling die we deze dieren laten ondergaan door ze in een dolfinarium te houden.

Het Dolfinarium heeft een dierentuinvergunning en dat is natuurlijk al volstrekt idioot. Het Dolfinarium is gelijk aan een circus en de dieren die worden gebruikt voor entertainment zijn wilde dieren. En laat dat nu verboden zijn in Nederland! Er worden ook nog steeds fotomomenten aangeboden met dolfijnen en zeeleeuwen en de visitatiecommissie vindt ook dat terecht niet kunnen:

“Kinderen krijgen daardoor een verkeerd en onnatuurlijk beeld van de dieren.”

En dit is toch een duidelijke overeenkomst met het circus, waar toeschouwers van de show met een olifant op de foto kunnen.

In een statement aan RTL Nieuws laat het Dolfinarium weten ook nog eens in zwaar weer te verkeren door de coronacrisis. De inkomsten zijn sterk verminderd en er moet flink worden bezuinigd om het hoofd boven water te houden. Grote investeringen zijn voorlopig uitgesteld. Aan de onzinnige eisen van de minister kan dus niet worden voldaan.

Het had al jaren geleden moeten gebeuren, maar laat dit dan eindelijk het moment zijn om naar opvang voor de dieren te gaan zoeken en de (circus)tent te sluiten. En mochten er mensen zijn die nog een beetje twijfelen, kijk dan vooral de uitzending van RamBam nog even terug van een paar jaar geleden.

De trainingsmethode van dolfijnen is erop gebaseerd dat ze hongerig zijn, zodat de dieren alles doen voor de beloning. Net als Loro Parque op Tenerife en Sea World in de VS is het Dolfinarium niet anders dan een circus met wilde dieren. Toch wordt er nog altijd een uitzondering gemaakt voor deze circustent op de Noordwest-Veluwe. Dat moet nu toch echt voorbij zijn.

Dolfinaria en zeeparken houden ook de wrede jacht op dolfijnen in Taiji, Japan, in stand. Meer daarover in de schokkende documentaire The Cove (trailer) van Ric O’Barry, de voormalig trainer van tv-dolfijn Flipper en oprichter van The Dolphin Project.