Dit is een gezamenlijk artikel van Civico Europa, zie de lijst ondertekenaars onderaan.

Wij Europeanen moeten twee virussen bestrijden, tegelijkertijd en even strijdlustig: Covid-19 valt onze lichamen aan en ook is er de infectie die het gemunt heeft op onze idealen en democratieën.

Op 30 maart 2020 keurde het Hongaarse Parlement een wet goed die toestaat dat de regering de handhaving van bepaalde wetten mag opschorten, van wettelijke regelingen mag afwijken en extra uitzonderlijke maatregelen per decreet kan implementeren voor een vrijwel onbepaalde tijd.

Zo’n machtsconcentratie is ongekend in de Europese Unie. Dit is niet in het belang van het gevecht tegen COVID-19 of diens economische gevolgen. Integendeel, het opent de deur naar allerlei soorten misbruik, met zowel openbare activa als privévermogen die nu zijn overgeleverd aan een leider die vooral onberekenbaar is. Dit is het resultaat van Hongarije’s 10 jaar lange verschuiving in de richting van autoritarisme, en het is gevaarlijk.

We hebben inderdaad het afgelopen decennium met grote bezorgdheid toegekeken hoe premier Viktor Orbán zijn land een koers opstuurt die afwijkt van Europese normen en waarden. Deze machtsgreep als reactie op Covid-19 is slechts een nieuw en alarmerend hoofdstuk in een lang proces van democratische terugval.

Politieke oppositie, sociale dialoog en vrije meningsuiting worden steeds meer de mond gesnoerd. Diverse universiteiten, culturele centra, bedrijfsgroepen en maatschappelijke organisaties lijden onder Orbàns dwingende bewind.

Het Europees Parlement heeft met de Tavares- en Sargentini-rapporten in respectievelijk 2013 en 2018 tweemaal deze ondemocratische drift geanalyseerd en veroordeeld.

Voor diegenen die geloven in de waarden van wetgeving en democratische regering is niets doen geen optie. De Unie riskeert al haar pogingen om democratische processen, wetgeving, transparantie, solidariteit en gekoesterde sociale dialoog in diskrediet te brengen. En niet alleen in alle Lidstaten, maar ook onder kandidaat-landen.

Om deze generatie-bepalende pandemie te confronteren, zullen alle EU-landen moeilijke maatregelen moeten nemen die in zekere mate de burgerrechten van hun burgers inperken. Deze maatregelen moeten echter proportioneel en gerechtvaardigd blijven en van tijdelijke aard.

Een bewind mogelijk maken door overheidsdecreten voor een vrijwel onbeperkte tijd is een ernstige schending van EU-verdragen, van het Handvest van de Grondrechten en van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Juist daarom is het afkeuren en sanctioneren van Orbáns aanval op democratie vandaag de dag meer dan ooit van cruciaal belang.

Wij vragen aldus alle belanghebbenden – Europese instituten, nationale instituten, burgers, burgermaatschappij en de media – om zo oplettend mogelijk te zijn. Het is tijd voor grootschalige mobilisatie en collectieve actie.

Wij vragen landelijke media om nieuwsitems aan de Hongaarse situatie te wijden, zo nodig dagelijks. Wij vragen hen ook om zowel Hongaarse burgers, als Europese burgers, vrije toegang te verlenen tot hun inhoud als bron van pluralistische en onafhankelijke informatie.

Wij vragen de Commissie, als hoedster van de Verdragen, urgent te reageren en sancties te nemen die evenredig zijn aan de ernst van een dergelijke onacceptabele schending van Europese regels en waarden (het “Kopenhagen-criteria”).

COVID-19 moet en zal dankzij democratische processen, transparantie, actie en pluralistische informatie worden overwonnen. Door deze waarden te verdedigen, zullen we de Europese bevolking als geheel mobiliseren en zekerstellen dat ons gemeenschappelijk pad naar herstel een groot draagvlak heeft.

Tenslotte vragen wij alle Europese burgers om te kijken naar wat er in Hongarije gebeurt. Niet zozeer als externaliteit, maar als fundamentele dreiging voor ons gemeenschappelijk belang.

De tijd is gekomen om ons allen in deze strijd te verenigen. Niet alleen onze gezondheid staat op het spel, maar ook onze gedeelde idealen en het voortbestaan van onze Unie en democratieën.

Op initiatief van Civico Europa-leden:

Lazlo Andor (HU), econoom, voormalig Lid van de Europese Commissie

Guillaume Klossa (FR), co-president Civico Europa, voormalig directeur van de European Broadcasting Union, voormalig Sherpa voor de reflectiegroep over de toekomst van Europa (Europese Raad)

Francesca Ratti (IT), co-president Civico Europa, voormalig adjunct-secretaris-generaal van Europees Parlement

Guy Verhofstadt (BE), Lid van het Europees Parlement, voormalig minister-president van België

Met de Civico Europa-contributeurs:

Brando Benefei (IT), Lid van het Europees Parlement

Jean-Pierre Bourguignon (FR), wiskundige, voormalig president van het Europese Onderzoeksraad

Saskia Bricmont (BE), Parlementariër

Philippe de Buck (BE), voormalig DG Business Europe

Tremeur Denigot (FR), directeur van communicaties Civico Europa

Mladen Dolar (SLO), filosoof

Pascal Durand (FR), Lid van het Europees Parlement

Michele Fiorillo (IT), filosoof

Markus Gabriel (DE), filosoof

Sandro Gozi (IT), Lid van het Europees Parlement

Ulrike Guerot (DE), politiek wetenschapper

Danuta Hübner (PL), Lid van het Europees Parlement, voormalig Lid van de Europese Commissie

Christophe Leclercq (FR), oprichter Euractiv

Joelle Milquet (BE), voormalig speciaal adviseur van de president van de Europese Commissie, voormalig vicepremier

Alexandra Mitsotaki (GR), president World Human Forum

Jonathan Moskovic (BE), adviseur in democratische innovatie

Stojan Pelko (SLOVENIA), voormalig Staatssecretaris voor cultuur

Rosen Plesneviev (BU), voormalig President van de Republiek

Magali Plovie (BE), President van het Franstalig Brussel Parlement

Nina Rawal (SW), ondernemer

Maria Joao Rodrigues (PT), voormalig minister, president van de Foundation for European Progressive Studies (FEPS)

Petre Roman (RO), voormalig minister-president

Taavi Roivas (EST), voormalig minister-president

Lavinia Sandru (RO), journalist

Fernand Savater (ESP), filosoof

Roberto Saviano (IT), journalist, auteur

Majda Sirca (SLO), voormalig minister van cultuur

Denis Simonneau (FR), president van EuropaNova

Claus Sorensen (DK), voormalig DG van de Europese Commissie

Gesine Schwan (DE), voormalig decaan van de Frankfurt Viadrina Universiteit, voormalig kandidaat voor president van de Federale Duitse Republiek

Farid Tabarki (NL), oprichter Studio Zeitgeist

Alvaro de Vasconcelos (PT), voormalig directeur van het Europese Unie Veiligheidsinstituut

Cedric Villani (FR), Fields-medaille, MP

Pietro Vimont (FR),medeoprichter Civico Europa

Sasha Waltz & Jochen Sanding (DE), respectievelijk choreograaf en directeur van de Sasha Waltz-onderneming

Slavoj Zizek, filosoof (SLO)

Alenka Zupancic, filosoof (SLO)