Soms denk je dat het niet meer idioter kan en dan krijg je een aflevering van De Douane in Actie toegestuurd. Een realityprogramma op RTL5 waarin, zoals de wervende tekst bij de inleiding meldt een ‘uniek kijkje wordt genomen in de wereld van de douane‘. Voor mij inderdaad een uniek, maar vooral ontluisterend kijkje, want echt, wat een desillusie.

Ik begin met kijken en de voice-over kondigt aan:

“Bij een busje dat jonge dieren naar Engeland vervoert kijkt douanier André extra kritisch of alles wel klopt. Met levende have neemt hij geen risico.”

Dan komt André in beeld:

“We hebben zojuist een Hongaarse bus van de weg geplukt. Het blijkt dat in die bus dieren vervoerd worden, het blijken honden en een kat. En als dat soort dingen vervoerd worden moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan worden.”

Nou André, dieren zijn geen dingen maar goed, met een camera zo op je gericht, als je dat niet gewend bent kun in wel eens iets zeggen wat je niet zo bedoeld. En inderdaad, er gelden bepaalde voorwaarden.

André bekijkt de dieren in het busje vluchtig en komt dan tot de volgende conclusie:

“Normaal kan het wel als dieren ouder zijn dan 6 weken dan mogen ze met ze onderweg. Het spant erom.”

Het spant erom André??? Het spant er helemaal niet om. Honden mogen pas met 15 weken op transport omdat ze met 12 weken een verplichte inenting tegen rabiës moeten krijgen en dan nog 3 weken moeten wachten voordat zeg weg mogen. 15 weken dus. Bij wet vastgelegd.

En André vervolgt:

“Vroeger zagen we broodfokkers uit het Oostblok dit soort ritjes deden met 30-40 honden van 4 weken oud die dan verkocht werden voor een paar honderd euris. Dan kun je nagaan dat het fout is.”

Nu André, nu zien we transporten van 80 hondjes uit Hongarije komen met veel te jonge hondjes, die hier voor zo’n 1000 euro en meer worden verkocht. De prijzen zijn verhoogd en het aantal hondjes op transport enorm toegenomen, maar het gaat nog steeds om te jonge, vaak zieke en getraumatiseerde dieren uit een verschrikkelijke meedogenloze industrie.

Dan laat André de blauwe paspoorten zien:

“Daarin moet staan dat ze ingeënt zijn. Het is in het verleden voorgekomen dat zelfs deze paspoorten en deze stickers ook vervalst zijn.”

Beste André, dat gebeurt nog steeds op grote schaal en aan de lopende band. De paspoorten kloppen vaak niet. Waar is je chipreader en de TRACES-lijst en waar heb je precies naar gekeken?

Daarna een brede glimlach van douanier André:

“Maar dit ziet er heel goed uit. Goed verzorgd. Stinkt niet. Weinig ontlasting van dingen dus geen rare dingen… Ik keur hem goed.”

Mensen, ik ben echt in shock. Dat ze bij de NVWA van toeten nog blazen weten en er ook geen welwillendheid is te vinden deze afschuwelijke broodfokindustrie te stoppen dat weten we inmiddels. Maar dat een douanier zelfs op nationale televisie zo door de mand valt als het gaat om totale onwetendheid van waar hij toezicht op moet houden vind ik ronduit schokkend. En dus gaat er weer een volstrekt illegaal transport onder toeziend oog en met goedkeuring van een organisatie die deze dieren juist zou moeten beschermen naar Engeland.

Bron: De Douane in Actie, aflevering 3, seizoen 2020 (niet vrij te bekijken)