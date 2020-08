Beste Patrick Pouyanné,

Hoewel ik allang geen benzine meer gebruik en de Total-stations alleen nog bezoek voor een broodje kaas of een kopje koffie, ging mijn hart open toen u, als CEO van Total, 20 augustus uw klimaatplannen bekendmaakte. Hoewel 30 jaar een behoorlijke tijd is, klinkt een oliemaatschappij die in 2050 helemaal CO2-neutraal wil zijn natuurlijk als muziek in mijn oren. Wel jammer dat de aankondiging nog weinig concrete maatregelen betrof, maar wat niet is kan nog komen. Ook is de aankondiging ingegeven door het feit dat er straks geen Europese institutionele belegger meer is die aandelen wil van een oliemaatschappij die niet over onze toekomst nadenkt.

Dit weekend viel ik van mijn stoel toen ik van de online-site van activisten AVAAZ een dringend verzoek kreeg om u op te roepen te stoppen met de aanleg van East African Crude Oil Pipeline. Het is een pijpleiding die over een afstand van bijna 1500 kilometer uw oliebronnen in Oeganda moet verbinden met tankers op de Indische oceaan. De leiding voert door een gebied dat ik goed ken.

Met bulldozers, draglines, kampementen met lassers en aan te leggen infrastructuur, trekt straks een compleet circus door gebieden met fragiele olifanten-, leeuwen- en chimpansee-reservaten. De pijpleiding passeert meer dan tien beschermde bosgebieden en honderden rivieren. Duizenden kleine boeren zullen moeten wijken voor de smerige streep die Total door Afrika gaat trekken. Een streep die loopt tot de Tanzaniaanse kustplaats Tanga waar de olie hopelijk veilig wordt overgepompt zonder al te veel schade aan de mooiste mangroves en koraalriffen van Afrika.

Natuurlijk heb ik ook gelezen wat uw marketeers beweren over de 3800 banen die dit schept, de zorgvuldigheid waarmee u de route koos, de 58.000 mensen die u in uw onderzoek heeft betrokken maar ik neem toch aan dat de focus ligt op de 216.000 vaten olie die er dagelijks door de pijplijn stromen. Voor uw informatie: dat is per dag meer dan een half miljoen kilo CO2 als die olie wordt verbrand.

Als het uw bedoeling is om voor 2050 nog even zoveel mogelijk olie uit de grond en CO2 in de lucht te pompen om vervolgens op 1 januari 2050 de C02 uitstoot te stoppen, kunt u die voornemens ook maar beter voor u houden. Als het uw intentie is om werkelijk te verduurzamen, dan is de 20 miljard dollar die u in Afrika gaat uitgeven beter besteed aan een mooie zonnecentrale in de Sahara.

Inmiddels onderteken ik met nog enige hoogachting de petitie op Avaaz.org

Een minuut voor twaalf: u kunt het tij nog keren, Patrick Pouyanne