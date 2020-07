Fons Burger

Terwijl China en ook de rest van Azië kampt met rampzalige overstromingen die ze nog niet eerder hebben meegemaakt, gaat Nederland droogterecords breken deze zomer. En niet alleen Nederland. Internationaal gezien doen we het niet eens slecht want heel Europa heeft te maken met lage grondwaterstanden en gebrek aan neerslag. Hier in Spanje hebben we een hittegolf die uit Afrika is over komen waaien en onderweg is naar Nederland. Het peil van de opvang van mijn regen- en rioolwater voor de irrigatie is een meter gezakt. Binnenkort moeten we groene tomaten plukken om ze binnenshuis verder te laten rijpen.

Het probleem in Nederland zit niet zozeer in de toplaag. Die is met een flinke regenbui wel weer aangevuld en maakt het gras bij de buren weer even groen als dat van ons. Het probleem zit in de grondwaterstand die, door drie achtereenvolgende jaren van te weinig neerslag, steeds lager wordt. De stortbuien die we af en toe krijgen lijken steeds meer op tropische regenbuien. Daar hebben we voor de langere termijn weinig aan. Door de droge verharde grond, stroomt het zoete regenwater regelrecht door naar de sloten en rivieren en verdwijnt nutteloos naar zee.

Waarom verveel ik u met deze evidente informatie? Omdat er in Nederland nog niet genoeg wordt gedaan om het probleem structureel op te lossen. Steden worden steeds meer volgebouwd en een Google Earth zoektocht boven grote steden laat zien dat er nog steeds weinig particulieren en bedrijven zijn met een groen dak. Mensen blijven hun tuintje bestraten omdat dat zoveel makkelijker is dan grasmaaien en onkruid uit de grindpaden wieden.

En dan de landbouw. Biologische landbouw en permacultuur is nog steeds iets voor Groene Gekkies, terwijl de industriële landbouw toch echt een van de oorzaken is van de lage grondwaterstand. Het zware materieel dat het land aanstampt, de grondwater verspillende wijze van besproeien en de drainage in de natte perioden. Ik ben bang dat het nog een stukje droger wordt voordat we echte veranderingen mogen verwachten.

Een minuut voor twaalf, hoog tijd voor verandering.