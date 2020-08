Een minuut leestijd: Natuurlijk is dat weer iets wat niet iedereen kan doen (geld, land, tuin) maar wie het wel kan zou het ook moeten doen, het is wel de toekomst

Nederland zucht onder een gebrek aan water. De hittegolf overspoelt het Europese noorden vanuit het Spaanse zuiden, waar ik me nu bevind. Hier zijn we inmiddels gewend aan temperaturen van 36+, elke dag, al wekenlang. In Nederland moeten we er ook maar aan gaan wennen. Mijn vrouw Jacqui vatte het als volgt samen: binnenkort is Nederland subtropisch en is het hier woestijn!

Hier in Mallorca is nog wel genoeg grondwater. Hier zijn geen waterschapsraden die in de natte periode het grondwater wegpompen en naar zee afvoeren omdat de boeren anders vast komen te zitten in drassige grond. Als het hier heeft geregend moet je een paar dagen wachten voordat je het land weer op kan met een tractor.

Ik geloof erg in de veerkracht van de mens. Ik was vorig jaar bij het Eco Restauration Camp Alti Plano in Andalusië waar een groep idealisten zich bekwaamt in de kunst van de permacultuur. Het is een geweldig eenvoudig principe. Leg meertjes aan om de regen op te vangen in de natte periode en te bewaren voor de droge periodes. Leer welke planten, bomen en groente er in welk seizoen het beste groeien. Plant meerjarige groenten, van verschillende soorten bij elkaar, zodat ze elkaar helpen de aarde los en vruchtbaar te houden. Gebruik vooral geen tractoren en landbouwmachines, de grond houdt zichzelf los en luchtig.

In Andalusië kijken de Spaanse boeren geïnteresseerd naar de experimenten, die stukken verwoestijnd land weer vruchtbaar hebben gemaakt. Sommige boeren zijn al aan het graven. Er zijn inmiddels eenentwintig restauratie-kampen over de hele wereld.

Wij proberen het hier op ons land ook. We filteren regen- en rioolwater in een helofytenfilter en irrigeren er met ondergrondse buizen de groentetuin mee. In Nederland hebben we ook zo’n filter en trekken we de wc door met ons gefilterde regen- en douchewater.

Natuurlijk is dat weer iets wat niet iedereen kan doen (geld, land, tuin) maar wie het wel kan zou het ook moeten doen, het is wel de toekomst. In België is het al verplicht om bij nieuwbouwwoningen een regenwatertank te installeren voor het wc-water. In sommige Nederlandse gemeenten zijn de rioolwaterkosten verdisconteerd in de waterprijs, waardoor je, als je water bespaart of recirculeert, ook minder betaalt. Kortom, er zijn naast slimmer bemalen, ook andere oplossingen. Hoewel de echte oplossing blijft: stoppen met CO2 uitstoten.

Een minuut voor twaalf: tijd voor natuurlijke oplossingen.