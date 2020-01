Zo zou het vliegveld van Frankfurt een groot deel kunnen overnemen van de taken van Schiphol, een belangrijke bron van immigranten in Nederland

In geval van een Nexit kan Nederland rekenen op steun van de Duitse extreem-rechtse partij Alternative für Deutschland. Het weekblad Stern heeft de hand weten te leggen op plannen daarvoor.

‘Onze Nederduitse broeders en zusters dreigen buitengesloten te worden van handel met ons land wanneer ze niet meer aan in Duitsland geldende kwaliteitsregels voldoen’, stelt het AfD-document. ‘Dat zou een ongehoorde straf zijn voor de bevrijding van Nederland. Daarom moet er in de Duitse wetgeving ontheffing van kwaliteitscontrole komen voor Nederlandse producten. Patriottisme kan immers niet zonder Europese solidariteit.’

Omdat de binnenlandse markt klein is, vreest de AfD dat Nederlandse bedrijven ook bij een Nexit Europese regels zullen volgen, omdat ze anders niet efficiënt voor de export kunnen produceren. Nederland is dan eigenlijk nog steeds aan Europese regels gebonden, maar heeft er niks meer over te zeggen. ‘Dit kan ertoe leiden dat mensen de zinnigheid van Europese regels gaan inzien en dat is niet in ons belang’, stelt het document.

Een ander opvallend voorstel van de AfD is het verhogen van de belasting op goederenoverslag in de haven van Hamburg. Vanwege grenscontroles bij een Nexit zou transport via de Rotterdamse haven vertraging oplopen, met als gevolg dat reders zouden uitwijken naar Antwerpen of Hamburg. De extra belasting in Hamburg moet die verschuiving tegengaan. ‘Nederland kiest voor onafhankelijkheid van Brussel om de tsunami van regels tot stand te brengen, niet om de economie te schaden’, aldus de AfD. ‘Duitsland heeft een historische plicht die ambitie te ondersteunen. We moeten daarom zorgen dat de Nederlandse economie floreert bij een Nexit. Dat vergroot het draagvlak voor de Dexit die we nastreven. Bovendien kunnen we onze burgers dan voorhouden dat we de Hamburgse belasting weer afschaffen. Daarna pakken we die gierige kaaskoppen alsnog.’

Immigratie

Ook op het gebied van immigratie wil de AfD Nexit ondersteunen. Zo zou het vliegveld van Frankfurt een groot deel kunnen overnemen van de taken van Schiphol, een belangrijke bron van immigranten in Nederland. Daardoor kan Nederland marechaussees vrijmaken voor patrouilles langs de grenshekken. Een zware ketting over de Rijn bij Lobith moet voorkomen dat immigranten met bootjes uit Duitsland ontsnappen naar de Lage Landen.

De AfD, die hoopt deel uit te maken van een volgende Duitse regering, preludeert in het document ook op een Bexit, Lexit, Frexit, Öxit, Czexit, Pexit, Svexit en Denexit. De interne markt zou dan vervangen worden door een netwerk van tientallen bilaterale handelsverdragen. ‘Dat is goed voor de vrijhandel en de keuze voor consumenten’, stelt de AfD. ‘Er zijn nu bijvoorbeeld talloze idiote Brusselse regels hoeveel procent fruit ergens in moet zitten voor je het jam mag noemen of wat de maximale roetwalm is die een vrachtauto mag produceren in een woonwijk. Van die betutteling moeten we af. Nexit kan ons de weg wijzen naar een ideaal, gefragmenteerd Europa dat geen deuk in een pakje boter slaat.’

De Duitse kartelpartijen hebben vernietigend gereageerd op het Nexitplan van de AfD. ‘Laten we afwachten wat er gebeurt’, laat Bondskanselier Angela Merkel weten via een woordvoerder. ‘Vooralsnog is er geen sprake van een Nexit, dus is het ook niet nodig er voorbereidingen voor te treffen. Erop vooruitlopen kan de zottigheid alleen maar in de hand werken. Kalmpjes aan, dan breekt het lijntje niet.’