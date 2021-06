Ik koop morgen een geweer!

Sommige lezers zullen denken: wat zegt die oude pacifist nu weer? Is de bliksem bij hem ingeslagen? Je zou het denken, maar ik speelde toch opeens met die gedachte.

Wat is er aan de hand. Er is een stichting RHIA, Rotterdam The Hague Innovation Airport, die zwaar wordt gesubsidieerd door de gemeente Rotterdam. Ze kregen maar liefst 2,5 miljoen euro. Voor dat geld willen ze “een nieuwe betekenis geven aan de Rotterdamse luchthaven”. Want eigenlijk staat wel vast dat het sluiten van dat vliegveld beter is dan het openhouden, ook financieel gezien.

Bij het formuleren van een nieuwe betekenis denken ze aan een vliegveld dat ‘urban mobility’ gaat faciliteren. Nou, als ze met Engelse termen gaan smijten in de stoere havenstad dan weet je het wel, dan komt er vaak veel flauwekul achteraan. Men denkt aan vliegende taxi’s, pakjesdrones, medische vliegmachientjes en nog veel meer rondvliegend speelgoed. De artist’s impressions (gewoon schetsjes) vliegen je letterlijk om de oren. Maar de hamvraag is natuurlijk: kan dat allemaal wel en willen we dat ook?

Wat is het effect als we duizenden, duizenden en duizenden pakjesdrones boven ons hoofd dag in dag uit horen zoemen, brommen en ratelen? Wat voor een herrie krijgen we 24 uur per dag over ons heen als vliegende ‘personenwagens’ de stad doorkruisen? Gebeuren er dan geen ongelukken, en wat dan? En vliegen kost al snel een factor 100 tot 1000 meer energie dan rijden. Die energie moet toch gemaakt worden, terwijl we al een enorm tekort hebben aan groene stroom. En al die toffe meiden en gasten in die bezorgbusjes in de ww? En zo kan ik nog wel een reeks vragen bedenken die ik zou stellen voordat ik met plannetjes zou komen, gefinancierd met geld van ons allemaal.

Toen schoot me het volgende binnen. Als je maffioso bent juich je dit natuurlijk van harte toe. De lucht hangt straks, als de Jetsons fans van RHIA hun zin krijgen, vol met gratis spullen. Je hoeft alleen maar omhoog te kijken en het is prijsschieten, noem het het nieuwe kleiduiven schieten! Kassa! Katjing! Een beetje lichtgewicht crimineel kan zomaar op deze gedachte komen: ik koop morgen een geweer!