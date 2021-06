Je maakt als schoolleider via zo’n inspecteurtje de allerchristelijkste minister diets dat je in geweten niet in staat bent docenten en leerlingen bloot te stellen aan een gevaar voor hun gezondheid.

Minister Arie Slob zette maandagavond in het Journaal van 8 uur ter hoogte van 8.30 zijn strengste ouderlingengezicht op: het was allemaal niet vrijblijvend. Het was een kabinétsbeluit: op 7 juni moeten alle middelbare scholen open. Of ze het zelf verantwoord achtten of niet. Anders volgt een gesprek met de Inspectie. Daar schijnen ze in de wereld van het onderwijs heel erg bang voor te zijn.

De bewindsman heeft te maken met morrend volk. Veel leraren voelen zich onveilig in een school waar alle leerlingen de hele dag rondkrioelen. Zij zijn zelf niet gevaccineerd en/of ze behoren tot risicogroepen. Datzelfde geldt voor een gedeelte der leerlingen. Straks creëer je in een schoolgebouw waar het krioelt van de adolescenten een corona-uitbraak. Weliswaar krijgen alle leerlingen twee zelftests per week mee maar je hoeft niet te vragen wat daarmee gebeurt. De test blijft onaangenaam. Een ongewenst resultaat brengt persoonlijk ongemak met zich mee. Ongetwijfeld zal het grootste deel van de scholieren braaf de stok in keel en neus steken maar een minderheid niet en die is voldoende om een coronahaard te vormen.

Het lijkt me dat je als superieur personeel geen opdrachten kunt geven die mogelijk hun gezondheid ernstig in gevaar brengen, tenzij je bij politie leger, luchtmacht of marine werkt.

Leraren die zich uit vrees voor een besmetting met covid ziek melden, verdienen dan ook alle begrip en steun.

Bovendien is het de vraag waar het goed voor is de hele gang van zaken op school vier weken voor de zomervakantie nog eens helemaal overhoop te gooien. Dat schept alleen maar chaos en verwarring.

Een aantal schoolleiders is dan ook van plan om het schooljaar met het inmiddels beproefde half-om-half systeem af te maken. Daarbij genieten zij de steun van de vakbeweging.

Zij worden nu met de Inspectie onder druk gezet. Hoe zet je deze gevreesde overheidsdienst schaakmat? Je maakt als schoolleider via zo’n inspecteurtje de allerchristelijkste minister diets dat je in geweten niet in staat bent docenten en leerlingen bloot te stellen aan een gevaar voor hun gezondheid. Je citeert Maarten Luther die op de rijksdag te Worms oog in oog met keizer Karel V verklaarde: “Hier sta ik, ik kan niet anders”. Je stelt vast dat er geen enkele reden is de anderhalve meter regel in scholen te laten vallen als die elders juist de rigueur blijft. Je constateert ten slotte dat de regering in dit opzicht met een geloofwaardigheidskloof worstelt en dat je die met een machtswoord alleen maar breder maakt. Begint de inspectie te dreigen, dan gooi je de hoorn op de haak, je schakelt je camera uit of je pakt een eventuele bezoeker van de Inspectie bij kop en kont en gooit hem de school uit. Dit deel je op de sociale media.

Uiteraard moet je het risico aandurven dat ouders en docenten je massaal in de steek laten omdat ze Slob toch een laatste kans willen geven of zo. Heel wat helden stonden alleen toen puntje bij paaltje kwam. Kijk maar naar de film High Noon.

Volgende week komt het er voor kritische schoolleiders op aan: buigen of High Noon. Kunnen zij de inspecteurs en minister Slob net zo priemend in de ogen kijken als Gary Cooper? Zouden ze dat aandurven?

Bekijk hier de grote showdown aan het eind van High Noon:

Hier het strijdlied voor de volgende week: Do not forsake me oh my darling.

Er is ook een versie van korporaal Joop de Knegt, maar alles wat erin hoort te zitten is eruit. Daarvoor zorgt niet alleen de zanger maar vooral ook het Orkest zonder Naam. Later maakte De Knegt naam met “Ik sta op Wacht” en vergelijkbare nummers.

