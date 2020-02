Afgelopen donderdag, 13 februari , presenteerde De Wereld Draait Door een laatste maal Conny Palmen. Zij zou de dag voor Valentijn, een dag voor zijn 25e sterfdag, nog eens verhalen over haar Grote Liefde, Ischa Meijer, de man over wie zij I.M. schreef. Tafeldame Fidan Ekiz luisterde zichtbaar ontroerd naar het verhaal van de toen nog jonge schrijfster die al voor haar eerste ontmoeting besloten had dat De Grote Ischa, de meesterinterviewer van Nederland, haar Grote Liefde worden zou. Zij stelde voor de uitdrukking “houden van, als Connie Palmen” in het woordenboek op te nemen. Matthijs van Nieuwkerk bevestigde hoe trots hij en de andere medestudenten op Palmen geweest waren: de eerste uit hún groepje die succes behaalde.

Een verhaal van Succes, Liefde en Verdriet, literair bovendien, zo legde Palmen geduldig uit.

De dag erna, de 14e, bevatte een opvallende herhaling. Opnieuw werd het verhaal verteld van een Grote Liefde, een liefde op leeftijd deze keer, ter gelegenheid van Valentijnsdag. Schrijver A.L. Snijders, die enkele jaren eerder in het programma zijn verdriet gedeeld had na het overlijden van zijn vrouw, die verhaald had over de leegte die zij achterliet, ontmoette een jaar geleden actrice Ineke Maria Swaneveld en vond in haar een onverwachte nieuwe partner, een late lente. Tafelheer Mark-Marie luisterde ontroerd toe bij het verhaal van een vrouw die haar toekomstige man al lange tijd op de radio beluisterde, over zijn stem en schrijven die haar fascineerden en de stoute schoenen die zij aantrok om haar idool te ontmoeten. Niet bij voorbaat haar Grote Liefde, maar een optie die zij bewust verkennen wilde.

Het had in de overeenkomsten iets opvallends: de Grote Liefde, ter voorbeeld gesteld aan ons allen: twee vrouwen die hun oudere idool opzochten en met hem gelukkig werden.

Een moraal die mij ietwat verwarde.

Eloquente verhalen evengoed, herkenbaar in hun herhaling en in hun vervolg op eerdere uitzendingen.

Helderder was dan ook vooral de bevestiging van de basis waarop het programma jarenlang doordraaide, een formule die zeker nog niet uitgewerkt was: herkenbaarheid, herhaling en celebrity- cultuur. Shownieuws op niveau, maar met een beschavingsideaal, een vleugje cultuurspreiding; een streven tot verheffing van de kijker in het land, aan de hand van zij die het weten, van de happy few, die wij zelf zouden willen zijn. Een verklaring wellicht waarom het programma zo nadrukkelijk van onze tijd was.

Misschien ook de verklaring waarom wij het (toch) zo zullen missen.

De nieuwe adel en zijn Hoge Priester, die zalfde, zegende en aanbad, wij hebben nog enkele weken om hen uit te zwaaien.