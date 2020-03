Je bent toch echt kwetsbaarder als je in een sloppenwijk in India woont, dakloos in Nederland bent of diabetes en COPD hebt

Een nieuwe stem laat zich horen. Tot nu toe waren onze virologen en artsen de magiërs van deze tijd. Hun adviezen en scenario’s zuigen wij op. De laatste dagen staat echter een nieuwe groep magiërs op. De economen en ondernemers. Die oproepen om de economie draaiend te houden.

Wij mensen willen dan gelijk kiezen; zijn stiekem een beetje verslaafd aan polarisatie. Je bent nu óf voor een nog strengere lockdown om de ziekenhuizen te ontlasten, óf zegt dat je de economie ook draaiende wilt houden en dat de gevolgen van een wereldwijde economische crisis dodelijker zijn dan het virus zelf. Je bent bijna van het kamp Xi Jinping van China of dat van Bolsonaro van Brazilië.

Als je van de lockdown bent ben je verstandig, houd je van elk mensenleven, post je plaatjes met ik-blijf-binnen en heb je een profielfoto met een mondkapjes-smiley. Ben je van het kamp laat-alles-een-beetje-doorgaan dan ben je een hardliner en hoogstwaarschijnlijk ondernemer. Ik zie al voorzichtige trekjes hier en daar om er een links-rechts politiek profiel aan te koppelen.

En net als met alles in het leven is het natuurlijk geen of-of. Feit is dat de IC capaciteit uiterst zorgelijk is. Dat we misschien, door een lockdown tijd kunen kopen om materialen en noodcapaciteit op orde te krijgen en de piek te spreiden. Coronapatiënten die nu overlijden hebben een gezicht. Daardoor kunnen we makkelijk empathie opbrengen.

Feit is ook dat door een lockdown de economische crises zal versnellen. In Nederland al zorgelijk, maar op wereldschaal mensonterend gevaarlijk; nu al desastreus qua armoede, criminaliteit en rellen in landen als India en Zuid-Afrika. Daar gaan nu snel hele andere corona-doden vallen. Die hebben nu nog geen gezicht. Maar zullen dat helaas snel krijgen. De tuinders die suïcide gaan plegen, massasterfte door wegvallen toerisme in Nepal, straatbendes die vrij spel krijgen in Brazilië.

Het is tijd dat we ons gaan realiseren dat economie en gezondheidszorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Er zijn mensen die beweren dat corona verschillen opheft, omdat het virus iedereen kan treffen. Ja, dat is misschien zo maar je bent toch echt kwetsbaarder als je in een sloppenwijk in India woont, dakloos in Nederland bent of diabetes en COPD hebt. Lockdown in je Gooische villa met zwembad ziet er anders uit dan als alleenstaande moeder op een flat met zes kids in de Bijlmer. Jarenlang hebben we leefstijlgeneeskunde verwaarloost. Nu moeten we onder ogen gaan zien dat inkomen en gezondheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

We zullen keuzes moeten maken. Heel harde keuzes. Over hoe lang we zieke mensen behandelen. Over wie we behandelen. Over hoe erg we op slot gaan. Die keuzes zullen keihard zijn. De vraag is of onze magiërs en politieke leiders ze aandurven. En of wij ze steunen.

Niet kiezen is ook kiezen. Maar dan op de langere termijn. Daar houdt ons brein niet van. We zingen liever heel hard een corona-lied van BN’ers met elkaar. De doden die nog geen gezicht hebben houden wij zo lang mogelijk buiten de deur. Ik wens ons toe dat we magiërs hebben die samenwerken; economen en medici. Nu en alsjeblieft ook after-corona.