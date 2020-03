Door de noodzakelijke maatregelen om het Coronavirus onder controle te krijgen, worden steeds meer mensen financieel getroffen. De regering biedt hulp waar nodig en maakt het ene hulppotje na het andere aan of versoepelt regelingen. Toch vallen nog veel mensen buiten de boot of duren de aanvragen naar verwachting lang door de plots toegenomen werkdruk. De spaarpotjes van mensen raken door hoge vaste lasten snel leeg en mensen die al in de schulden zaten, zinken nog dieper. Het invoeren van een (tijdelijk) basisinkomen kan de oplossing zijn om mensen van voldoende inkomen te voorzien, zodat zij kunnen blijven voorzien in hun basisbehoeften. Voordeel is ook dat de vitale sectoren door kunnen blijven draaien.

Regelingen niet voor iedereen

De laatste week zijn bedrijven, al dan niet gedwongen door de overheid, genoodzaakt geweest om te sluiten, werk te minimaliseren, opdrachten uit te stellen, personeel te ontslaan of werktijdverkorting voor het personeel aan te vragen. De getroffen bedrijven, ondernemers, zzp’ers, flexwerkers, zijn in alle branches te vinden en vallen binnen iedere leeftijdscategorie. Van jong naar oud. Gepensioneerden worden door de beurscrash waarschijnlijk op een later moment getroffen.

Het kabinet reageert hierop door regelingen te versoepelen en nieuwe regelingen te treffen voor specifieke branches of specifieke doelgroepen. Iedere regeling heeft weer andere voorwaarden en eisen, waardoor de een harder wordt getroffen dan de ander. En er zijn altijd doelgroepen die buiten de boot vallen. Bijvoorbeeld schoonmakers, gepensioneerde klusjesmannen of studenten. Zij vervullen belangrijke functies in de economische keten of vormen de personele buffer waardoor bedrijven het verschil in vraag kunnen opvangen. Zonder een schoonmaker, kan een verpleegkundige of directeur, immers haar/zijn werk niet doen. Zonder oproepkrachten kan een bedrijf minder flexibel zijn en dus minder opdrachten aan.

Veel bureaucratie

Daarbij wordt door verschillende regelingen te treffen evenveel bureaucratie in het leven geroepen. Het is de vraag of medewerkers van de desbetreffende instanties voldoende capaciteit hebben om de extra workload op tijd aan te kunnen. Medewerkers van die instanties kunnen ook uitvallen door het virus of andere ziekten.

Basisinkomen

Praktisch zou zijn om iedereen in Nederland die een vorm van inkomen, uitkering of pensioen ontvangt voor in ieder geval drie maanden te voorzien van een basisinkomen. Voordeel is dat dit direct geregeld kan worden via de Belastingdienst. Natuurlijk zijn er mensen die extra krijgen en die dat gezien de omstandigheden niet nodig hebben, maar dat is maar een kleine groep. Deze groep kan juist een stimulans vormen voor de economie om te blijven draaien. De grootste groep Nederlanders heeft op dit moment echter economische steun nodig om hun hypotheek, huur, zorgbijdrage, kinderopvang en boodschappen te kunnen betalen. Gezien de hoge maandelijkse vaste lasten van de meeste mensen, zal snelle financiële steun noodzakelijk zijn. Ook om een domino-effect van failliete burgers en bedrijven voor te blijven. Bijkomend voordeel is dat mensen tijd en ruimte krijgen om vrijwilligerswerk te doen en noodzakelijke zorgtaken op zich te nemen die de komende tijd ons tegemoet komen.

We bevinden ons op dit moment op een hellend vlak naar een economische depressie die op dit moment nog niet te overzien is. Bedrijven vallen uiteen en zullen toeleveranciers in hun val meenemen. Als het kabinet nu investeert in een basisinkomen, dan heeft de consument meer veerkracht en blijft de schade beperkt.