Een afspraak maken voor het boosteren

Dat was schrikken van het Journaal woensdagmiddag. De GGD’en verzochten het publiek niet meer naar het afsprakennummer voor de booster te bellen vanwege de totale overbelasting. Tegelijkertijd volgt het nieuws dat AstraZeneca haast helemaal niet meer werkt tegen omikron terwijl voor de andere merken in ieder geval die booster nodig is. Je moet, zegt de GGD digitaal een afspraak maken. Meteen toch maar gedaan. Let wel: ik woon in Schiedam.

En dat terwijl we de komende week vast de dringende aanbeveling krijgen zoveel mogelijk thuis te blijven en zo weinig mogelijk te reizen. Verder commentaar overbodig. Wel hoor ik net terwijl ik deze regel tik Wopke Hoekstra op de televisie zeggen: “Ik zie de twinkeling in uw ogen”.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen evenals de affaire rond het Groninger aardgas.

