Vandaag is het #EarthOvershootDay. Met nog een half jaar te gaan hebben we ons aandeel natuurlijke hulpbronnen voor 2021 op aarde nu al verbruikt. Wil jij ook een steentje bijdragen aan het klimaat? Kijk hier wat jij kunt doen: https://t.co/W43W03qdtX #MoveTheDate 🌍 pic.twitter.com/A49UvHt3B7 — Ministerie IenW (@MinIenW) July 29, 2021

Met een communicatieve blunder van de buitencategorie probeerde het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op Twitter ook een duit in het zakje te doen op Earth Overshoot Day. Die viel dit jaar op 29 juli. Dat betekent dat we de rest van het jaar interen op de natuurlijke reserves van de aarde en dus op krediet leven van de generaties na ons. Het ministerie vindt – net als ieder weldenkend mens – dat die datum moet opschuiven naar later in het jaar. De verantwoordelijkheid voor Move The Date neemt het ministerie echter niet zelf. Nee, die legt ze bij de burger neer met een verwijzing naar de website http://www.iedereendoetwat.nl/. De site biedt ‘praktische tips voor een duurzamer leven’ en stelt dat zowel de overheid, bedrijven als jijzelf iets voor het klimaat kunnen doen. Zo kan je je er aanmelden als ‘klimaatburgemeester’. Het filmpje van Anouk die regelmatig de bandenspanning van haar auto controleert is wel het summum. Alsof we daarmee de opwarming van de aarde kunnen beperken tot 1,5. – 2 graden Celsius.

In het kader van ‘practice what you preach’ zou je van datzelfde ministerie op z’n minst mogen verwachten dat het zelf grote stappen zet. Maar niks van dat alles! Integendeel! In de ‘Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050’ van mei 2020 staat een scenario om Schiphol te laten groeien tot ten minste 540.000 vliegbewegingen per jaar tot 2024. Voor de periode erna staat 800.000 al als een stip op de horizon. Het volstrekt overbodige Lelystad Airport moet en zal open. Daarvoor, zo blijkt uit recent openbaar gemaakte stukken in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur op verzoek van EenVandaag-journalist Jan Salden, werd zelfs het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij stevig onder druk gezet om de omlaag gesjoemelde stikstofcijfers van zowel Schiphol als Lelystad te slikken voor zoete koek en de hand te lichten met de wet om de uitbreiding van Lelystad Airport mogelijk te maken. Dat gaat voor IenW boven het bouwen van woningen en het beschermen van de natuur. Alles en iedereen moet wijken voor de belangen van de fossiele luchtvaart, ook al zal die door corona in elk geval nog jaren onder het niveau van 2019 blijven, zo niet blijvend.

En passant heeft minister Cora van Nieuwenhuizen zichzelf gekroond tot asfaltkoningin van Nederland. De A27 moet worden verbreed. Dit gaat direct ten koste van Amelisweerd, waarvan weer een stuk natuur wordt opgeofferd. De verbreding gaat door de stikstofuitstoot ook ten koste van de kwetsbare Veluwe. Om de stikstofcijfers van wegverkeer omlaag te sjoemelen gold altijd een afkapgrens van vijf kilometer. Die wordt nu verlegd naar 25 kilometer. Alsof daarna geen stikstofdepositie meer is. Die is er uiteraard wel, maar telt niet mee; anders kan er nooit een project doorgaan. Saillant detail, Van Nieuwenhuizen was zelfs bereid zeven asfaltprojecten te offeren op het altaar van Lelystad Airport.

Kom op, Ministerie van IenW, neem uw verantwoordelijkheid om Earth Overshoot Day op te schuiven richting 31 december. Zo moeilijk is het niet. Laat Schiphol maximaal 350.000 vliegbewegingen per jaar uitvoeren door alleen die vluchten te selecteren die echt een bijdrage leveren aan welvaart en welzijn in Nederland. Geef plankgas om vluchten naar Brussel, Parijs, Londen, Berlijn en nog zeker een tiental andere Europese steden te vervangen door (meer) snelle en betaalbare internationale treinen. Laat KLM een deel van verdere staatssteun verplicht besteden aan de KLM InterCityHopper. Promoot internationale overleggen via Zoom, Teams, Skype, etcetera. Zowel werkgevers als werknemers hebben door corona ontdekt hoeveel tijd, geld en energie dat scheelt.

Grote bedrijven zullen structureel minder blijven vliegen. Zo kan Lelystad Airport een vliegveld voor de kleine luchtvaart blijven. Bijkomend voordeel: het Gelderse vliegveld Teuge hoeft geen 35.000-40.000 vliegbewegingen General Aviation van Lelystad over te nemen. In plaats van te verdubbelen kan het halveren. Zet vol in op thuiswerken waar en wanneer mogelijk, zoals minister Van Nieuwenhuizen op 26 april 2020 al aangaf bij WNL op Zondag. Permanent tien tot vijftien procent thuiswerken voorkomt volgens haar dat we weer in de oude fileproblematiek belanden. Handel er dan ook naar! Zo sla je vele vliegen in één klap: het fileprobleem is opgelost en dus is meer asfalt niet nodig. Laat 100 kilometer per uur 24 uur per dag gelden en verlaag de maximum snelheid op provinciale wegen naar 60 km/uur.