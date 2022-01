Dit zijn inwoners van de gemeente Westerveld, Drenthe, die wat bodem uit een natuurgebied scheppen. Ze maken zich zorgen over het gif dat door bloemenbedrijven rond hun dorpen op akkers wordt gespoten. De overheid zei jaren dat er niks aan de hand was. Maar zij vertrouwden het niet en besloten zelf te meten; van natuurgebieden tot de haren van omwonenden. Ze deden 87 monsters, en lieten deze in laboratoria onderzoeken. Op eigen kosten.

Wat ze aantroffen? Hun omgeving is werkelijk gehuld in een deken van gif. Er zat gif in de (moes)tuinentjes waar ze wortels verbouwen, natuurgebieden waar ze wandelen, akkerranden waaraan ze wonen, oppervlaktewater dat ze drinken, compostbulten, bodem, mest, zelfs de lucht die ze ademen. In totaal werden 132 verschillende bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Hier vind je het rapport. De conclusie is door experts van het RIVM bevestigd inmiddels.

De aanwezigheid van het giftige glyfosaat werd overigens door de laboratoria niet getest. Het zou de burgers kennelijk 150 euro per monster kosten, terwijl dit zeer waarschijnlijk toch overal aanwezig zou zijn.

De bevindingen zijn niet zo verwonderlijk, want er wordt in ons land jaarlijks 9,2 miljoen kilo landbouwgif op akkers gespoten. Dat is een halve liter per persoon. Elk jaar weer. Het zit letterlijk op de groente in het schap van alle niet-biologische supermarkten. Geen grap. Dat spul is een direct gevaar voor de volksgezondheid en het wordt steeds duidelijker in verband gebracht met onder meer kanker en Parkinson. Al ís er niet eens voldoende onderzoek naar permanente en samengestelde menselijke blootstelling.

Dankzij burgers zoals deze inwoners van Westerveld staat dit eindelijk op de agenda in Den Haag. Nu moeten politici doorpakken. Er zou per direct een stop moeten komen op gifgebruik in een straal van een kilometer rondom woningen. En er zou een urgente uitfasering moeten komen van het gebruik.

De nieuwe minister van Landbouw Henk Staghouwer kan gelijk aan de bak. En jullie? Zet het op de agenda bij lokale en regionale vertegenwoordigers. En eet in de tussentijd zoveel als mogelijk onbespoten, biologisch. Of als dat niet lukt: was groente en fruit zoveel mogelijk.