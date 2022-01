‘Er zit een gat in Frans Timmermans dat niet te dichten is’, dacht ik toen hij zich deze week als klimaat-commissaris tegen de Oekraïne-crisis aan bemoeide. Toch ga ik het middels dit dichtwerk proberen. In 2009 maakte ik kennis met Frans door een radio-interview dat rond middernacht werd uitgezonden. De toon was ongedwongen-filosofisch, aan het eind vroeg de presentator Frans naar een levensmotto. “Het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen”, antwoordde de toenmalige staatssecretaris.

Begin jaren tien kwam Frans’ carrière in een stroomversnelling: hij werd minister van Buitenlandse Zaken en verwierf internationale faam met zijn optreden in de Veiligheidsraad na MH17. ‘Een diplomatieke smartlap’, noemde diplomatie-deskundige Robert van de Roer die toespraak. Allemaal jaloezie, net als zijn naamgenoot Bauer raakte Frans ons volk dusdanig in het hart dat het Algemeen Dagblad in chocoladeletters ‘GOED… GA DAN MAAR’ kopte boven een foto van de tot Eurocommissaris gepromoveerde Frans.

Sentimenten volgen elkaar snel op in de moderne media-maatschappij. Mocht er vandaag een verkiezing van ‘Grootste Limburger Allertijden’ georganiseerd worden, dan legt Frans (Maastricht, 1961) het waarschijnlijk af tegen kersvers Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen. Wrang, omdat Verstappen een mega-vervuiler is, terwijl Frans met zijn Green Deal aan de wieg staat van wat historici de grootste wederopstanding van de mensheid ooit zullen noemen.

Aan zijn toekomstige prachtplek in de geschiedenis heeft Frans op dit moment weinig. Net als vroeger op het schoolplein voert degene met de hardst knetterende brommer de boventoon, dat is zonder twijfel Max.

Ondanks het feit dat de mens geen zwak of zielig wezen is, kleeft tragiek ons aan. Je wordt geboren, probeert iets te zijn wat je niet bent opdat je jezelf soms kort vergeet, en sterft weer. Mijnwerkerskleinzoon Frans is geen uitzondering. Niemand dicht bij hem het lek tussen wat is en wat zou moeten zijn, maar ik probeerde het tenminste.