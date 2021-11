Een fatsoenlijke koning(in) had het predicaat ‘koninklijk’ al lang van Shell afgepakt

Als een ‘besmet’ concern al die jaren zo’n predicaat kan blijven houden, is het net zo weinig waard als Duitse marken in de crisistijd of aandelen uit het Tsaristische Rusland.

Peter de Waard vroeg zich onlangs in de Volkskrant af waarom Shell het 130 jaar in ons land heeft uitgehouden, zo onpopulair als het concern hier altijd is geweest. In tegenstelling bijvoorbeeld tot een andere multinational, Philips.

Er waren veel acties tegen Shell. Tegen de aanwezigheid in het aparte Zuid-Afrika en in Nigeria – denk aan de moord op Ken Saro-Wiwa, Ogoni, schrijver en milieuactivist – en de verantwoordelijkheid voor milieuvijandige boringen overal ter wereld. Schaliegas. En dan was er in het crisisjaar 2008 het schandaal van de schaamteloze en exorbitante honorering van de concerntop.

Maar… er is meer. Groningen. De Tweede Kamer wond zich onlangs op over de harteloze attitude van de NAM, bij monde van directeur Atema, tegenover haar aardbevingsslachtoffers. Deze week bleek dat de NAM maar voor 60% wil voldoen aan haar financiële verplichtingen over het derde kwartaal en vierde kwartaal 2020 en de rekening over het eerste kwartaal van dit jaar. Een keiharde juridische opstelling, ondersteund door kulargumenten als een ‘positief effect’ op de veiligheid in Groningen door de sterk afnemende gaswinning van de laatste jaren. Kul, want in Garrelsweer vond op 16 november een aardbeving plaats van 3,2 op de schaal van Richter. Ook vocht Atema op grond van de afnemende gaswinning het rekenmodel aan waarmee beschadigde huizen worden beoordeeld.

De helft van de NAM is eigendom van ExxonMobil en de andere van Shell. Daarom dook rond de Kamerbezwaren opeens Van Loon, president-directeur van Shell Nederland, op aan de zijde van Atema.

Waarom, zo vraag je je af, steunt Rutte zo’n ‘besmet’ concern, zodanig zelfs dat hij de dividendbelasting weer wil afschaffen? Banen gaan er immers nauwelijks verloren.

Sommigen vroegen zich af of Shell het niet betreurde om bij de verhuizing naar Londen het predicaat ‘koninklijk’ te verliezen. Natuurlijk niet. Als een ‘besmet’ concern al die jaren zo’n predicaat kan blijven houden, is het net zo weinig waard als Duitse marken in de crisistijd of aandelen uit het Tsaristische Rusland. Dat beseft Shell beter dan wie ook. Overigens, een fatsoenlijke koning(in) zou al lang hebben aangedrongen op afpakken van dat predicaat.

Al met al nuttige informatie voor wie gaat tanken. Ook buiten Groningen. En voor wie gaat stemmen. Of wie wil nadenken over de rol van de monarchie.