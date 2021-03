Houd me ten goede, ik ben rooms opgevoed en als iemand toch in een Abrahamitische God wil geloven, kan ik het katholicisme ten zeerste aanbevelen al moet je nu ook weer liever geen misdienaar worden, zoals het laatste decennium steeds weer duidelijk wordt, laatstelijk in Nieuw Zeeland. Ik heb het dan ook over het gelóóf en niet over de organisatie. Een katholiek weet: “God is liefde en een heleboel dingen mogen eigenlijk niet”. Dat is de kern. En voor het overige wordt de soep niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend.

Ds. Antonie Kort van de beruchte Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel verkeert in dwaling. Hij denkt dat het omgekeerde het geval is. Zijn bittere soep moet wel zo heet mogelijk worden gegeten. Als een van zijn schapen het diepe bord laat afkoelen wordt deze door de ouderlingen onder censuur gesteld. Het getuigt dus van overmoed als juist ik probeer me in deze man te verplaatsen. Het zal toch gebeuren. Als ik dominee Kort was, zou ik het wel weten. Ik liet de gemeente subiet van psalm 79 vers 1, 5 en 6 zingen.

“Getrouwe God, de heid’nen zijn gekomen;

Zij hebben stout Uw erfland ingenomen;

Jeruzalem, de tempel, Uw altaren,

’t Ligt al verwoest door die geweldenaren.

Uw knechten zijn geveld

Door hun verwoed geweld;

Hun lijken, onbegraven,

Verzaden na hun dood

’t Gediert’ in hongersnood,

En gier en kraai en raven”.

“Waarom zou zich der heid’nen macht vermeêren?

Uw hoog gezag door bitt’ren schimp onteren?

En vragen, door hun trotsen waan bedrogen:

“Waar is hun God, waar blijkt nu Zijn vermogen?”

Vergeld hun overmoed;

Wreek Uwer knechten bloed;

O God van ons betrouwen,

Verdedig onze zaak;

Doe ’t heidendom uw wraak,

Zelfs voor ons oog aanschouwen”.

“Ai, hoor naar hen, die in gevang’nis kwijnen;

Laat hun gekerm voor Uw gezicht verschijnen;

Bevrijd hen, die, gedreigd met doodsgevaren,

Op Uwe hulp met smekend’ ogen staren.

Vergeld den wreden smaad,

Waarmee des nabuurs haat

Uw mogendheid dorst schenden;

Geef hun, o Opperheer;

Die zevenvoudig weer;

Zie neer op onz’ ellenden”.

Psalm 79 is dit weekend bijzonder actueel. De Here heeft in de ogen van dominee Kort immers toegestaan dat Satan zijn heerscharen met camera’s en microfoons naar de Mieraskerk zond om de gelovigen op de proef te stellen. Een van hen deed het heidendom Zijn wraak door een verslaggever van Radio Rijnmond in het zicht van de politie een karatetrap te verkopen. In de rug. Ook dat nog. Als de dienst is afgelopen zal zijn martelaarschap een aanvang nemen want hij wordt zeker aangehouden. In de Sionskerk te Urk is hetzelfde liedje snel gezongen want daar heeft een gemotoriseerde gelovige een Powned-meneer van de sokken gereden.

De lidmaten van de Oud-Gereformeerde en van de Gereformeerde Gemeentes in Nederland zullen zich de komende weken ongetwijfeld wentelen in hun totale gelijk. De woede van de gemiddelde Nederlander sterkt hen juist in hun geloof. Zij houden steviger dan ooit vast aan een genadeloze en wrekende God die hun leven met zijn regels en voorschriften tot in de details beheerst. De drie Abrahamistische godsdiensten, de islam, het christendom en het jodendom kennen alle drie een lunatic fringe van fanatici die het leven van zichzelf en hun omgeving verpesten door alles wat het leven de moeite waard maakt, tot zondig te verklaren. De ervaring leert bovendien dat in zulke kringen profetische figuren optreden die over hun omgeving een ware tirannie uitoefenen. Wat dat betreft is er nauwelijks verschil tussen dominee Kort, de Lubawitzer Rebbe en sjeik Fawaz Njeid. Eén pot ontspoord nat.

In de nacht voorafgaand aan de druk bezochte kerkdiensten van de christelijke lunatic fringe beëindigde de politie een bijeenkomst in Den Bosch van zestig personen die zich niet bezig hielden met bijbellezing maar aan Bacchus offerden. Zij wierpen voorwerpen tegen de politieauto’s. Er zijn twee aanhoudingen verricht.

Zou het niet aardig zijn als enkele horecaondernemers de handen ineen sloegen teneinde godsdienstige bijeenkomsten te organiseren, waar men uiteraard alleen maar toegang heeft met een geldig testbewijs? Deze erediensten staan dan in het teken van offeren aan Bacchus en/of het gezamenlijk gebruiken van brood en wijn.

Dat zou aardig zijn, maar je hebt er niets aan. Het enige antwoord op fanatieke gelovigen is theologisch van aard. Hun religieuze zinsbegoochelingen zijn onveranderlijk gebaseerd op selectief lezen in het woord van God. Hun leiders en profeten moeten inhoudelijk van repliek worden gediend. Atheïstische scheldpartijen zijn dan nutteloos. Keer op keer dient ze te worden voorgehouden dat ze het woord Gods misverstaan. Dat ze zelf gieren, kraaien en raven zijn.

Laatste nieuws: in de Indonesische stad Makasssar is een bomaanslag gepleegd op de katholieke kathedraal. Er vielen veertien gewonden. De aanslagplegers kwamen om. Ze moeten gezocht worden onder islamitische fanatici.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de kwestie rond het Groninger aardgas evenmin.