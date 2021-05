Forum voor Democratie laat weten niet verrast te zijn dat de VVD donderdag de Brabantse samenwerking heeft opgezegd. Volgens FvD is dat het gevolg van de ‘landelijke ruk naar links’ die de liberalen aan het maken zijn. In de kabinetsformatie bereiden zij zich immers voor op een coalitie met PvdA en GroenLinks. En die twee vinden het (zacht uitgedrukt) zeer onwenselijk dat VVD en CDA in Brabant een college vormen met de partij van Thierry Baudet. Tot dusver sprak VVD-leider Mark Rutte nog vergoelijkend over de politieke verwikkelingen in de zuidelijke provincie, omdat het een regionale kwestie zou betreffen. Maar nu de formatie een beetje op stoom begint te komen en PvdA en GroenLinks niet voor het hoofd gestoten mogen worden, heeft de VVD er opeens genoeg van. Forum-leider Baudet zegt in een persverklaring het te ‘betreuren’ dat hiermee de volgens hem zo succesvolle Brabantse coalitie wordt ‘weggegooid’.

Voor de teleurstelling van Baudet heb ik wel enig begrip. En voor zijn analyse dat landelijke motieven voor de VVD de doorslag hebben gegeven ook. Dat het CDA Forum donderdag eveneens de bons gaf (luid aangemoedigd door partijleider Wopke Hoekstra) lijkt me al helemaal geen toeval. Het CDA wil – als Pieter Omtzigt niet al te lastig blijft doen – dolgraag in het kabinet, en het houdt grote broer VVD steeds angstvallig in het oog.

Anderzijds snap ik ook wel weer dat VVD en CDA van Forum af willen. Beter laat dan nooit, zou ik zeggen. Baudet en de zijnen hebben het er trouwens ook wel heel erg naar gemaakt. Een minder stabiele partij dan Forum is nauwelijks denkbaar. Misschien dat er destijds nog iets meer afsplitsingen plaatsvonden bij de LPF, maar FvD is in elk geval een goede tweede. In de Tweede Kamer zitten op dit moment maar liefst twee fracties waarvan de leden tot voor kort deel uitmaakten van Forum. Dat zijn JA21 en de nog naamloze groep onder leiding van Wybren van Haga. En dan hebben we natuurlijk ook FvD zelf. Bovendien is er in de Eerste Kamer nog de Fractie-Otten, of GO, of hoe je ze wil noemen. De talloze Provinciale Statenleden die zich van FvD hebben afgescheiden (ook in Brabant) laat ik gemakshalve maar buiten beschouwing. Dat proces gaat overigens vast nog wel een hele poos door.

FvD begon in 2017 met twee Kamerzeteltjes. Het beleefde daarna een stormachtige groei, met als hoogtepunt de glorieuze overwinning bij de Provinciale Statenverkiezingen van een dikke twee jaar terug. Maar daarna kwam de klad erin. Niet alleen maakte Baudet knallende ruzie met zijn vroegere boezemvriend Henk Otten, hij slaagde er ook in voortdurend in opspraak te komen met onzintweets, racistische statements en complottheorieën. Dat hij bij de Kamerverkiezingen van maart dit jaar nog een fraai resultaat wist neer te zetten (van twee naar acht zetels, relatief de grootste overwinning van iedereen) mag een wonder heten. Intussen is het weer helemaal mis met Forum. Zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer hoort de partij bij de kleintjes. Hoe het op dit ogenblik met het ledenaantal van FvD zit weet ik niet, maar ik denk niet dat Thierry nog veel reden heeft daarover op te scheppen.

Wat mij betreft zou hij er het beste aan doen Forum op te heffen en andere bezigheden te zoeken (al weet ik niet welke). Het probleem is dat er dan wel weer een andere Uil van Minerva het luchtruim zal kiezen, want er zijn kennelijk voldoende Nederlanders te vinden die op een complete krankzinnige willen stemmen.