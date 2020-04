Trek de ondersteuning in. Laat KLM/Air France over aan de nukken van de markt.

De KLM houdt vast aan het geplande ontslag van 1500 tot 2000 medewerkers ondanks het feit dat minister Koolmees in ieder geval voor de komende drie maanden een loonkostensubsidie van 90% toezegt. Woensdagavond maakte de minister zich daar boos over bij OP1 en kondigde hij een telefoontje met directeur Pieter Elbers aan. Kennelijk is hij te beleefd gebleven. Tegelijkertijd viel in de NRC te lezen dat de KLM op het ministerie van Financiën durft te onderhandelen over nog meer steun.

Elbers’ zakelijke aanpak verdient navolging en steun. Het zal Nederland en Frankrijk immense sommen kosten om dat onmogelijke gedrocht Air France/KLM in de lucht te houden. Zeker als het zich in deze noodlottige tijd op deze manier gedraagt en – zie de in- en ontscheping van passagiers op Schiphol – ook nog eens alle nieuwe gedragsnormen in deze barre tijd aan de neuswielen lapt.

Trek de ondersteuning in. Laat KLM/Air France over aan de nukken van de markt. Als het bedrijf dan op de fles is, kopen Nederland en Frankrijk op de veiling allebei voor een prikkie een vloot vliegmachines bij elkaar om elk met een eigen staatsluchtvaartmaatschappij verder te gaan. Het personeel van de gevallen grootheid treedt bij deze nieuwe ondernemingen in dienst. Wil je marktwerking? Krijg je marktwerking.

Je kunt natuurlijk ook de hele teringzooi nationaliseren zoals dat in de vorige crisis met ABN/AMRO en SNS ook is gebeurd.