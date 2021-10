Mensen met een handicap hebben al decennia te maken met uitsluiting. Ze kunnen bijvoorbeeld niet altijd een café of restaurant binnen en als ze al binnen kunnen is er dan een wel een toegankelijk toilet aanwezig voor hen? Kun je een menukaart niet lezen, omdat je slechtziend bent of helemaal niets kunt zien, dan moet je maar ervan uitgaan dat de mensen die je helpen heel de menukaart aan je voorlezen. Hier is een oplossing voor, namelijk een menukaart in brailleschrift, maar niet iedere horecaondernemer heeft het geld voor deze aanpassingen hoor ik vaak. De gemeenten en het Rijk zouden ervoor moeten zorgen dat Nederland zo toegankelijk mogelijk is voor iedereen met een handicap, zeker met de komende vergrijzing, waardoor de meerderheid van de mensen echt profijt heeft van bepaalde voorzieningen.

Ik kan nog enkele voorbeelden noemen waar mensen nooit bij stilstaan. Wat dacht je bijvoorbeeld van geen ondertiteling bij Nederlandse films in bioscopen waardoor voor mensen die doof of slechthorend zijn de film niet te volgen is. En wat dacht je van een bezoek aan een concert of festival? Je kan op sommige festivals of concerten niet eens naar het toilet of je ziet helemaal niets van het concert omdat het rolstoelpodium in een hoek staat waar je geen goed zicht hebt op het podium. Helaas is de uitsluiting van mensen met een handicap veel breder dan men kan vermoeden, want ook worden mensen met een handicap nog te vaak geweigerd bij scholen, stages en de arbeidsmarkt, vrijetijdsbesteding, maar ook op het gebied van gezondheidszorg. Bijna alles is gericht op de mens zonder handicap.

Op het gebied van gezondheidszorg kan ik een klein voorbeeldje noemen. Er moest een foto worden gemaakt van mijn tanden. Het apparaat gaat om je heen, maar dat lukt in mijn geval niet echt, want mijn rolstoel is te breed voor dat apparaat. Dat betekent dus dat mensen in een rolstoel de tandgezondheid minder goed in de gaten kunnen houden en daardoor dus ziek kunnen worden.

En wat te denken van het openbaar vervoer, waar je maar moet hopen dat er iemand klaar zal staan om je te helpen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over dat veel mensen met een arbeidshandicap op het absolute bestaansminimum overleven, omdat ze niet (fulltime) kunnen werken en daardoor niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Ik kan niets bedenken waar mensen met een handicap geen uitsluiting ervaren en dan zijn er mensen die de QR-code uitsluiting vinden. Natuurlijk is het voor sommige mensen wel uitsluiting, omdat ze om medische redenen geen vaccin kunnen nemen of kunnen testen. Ik wil zeggen dat ik het pas uitsluiting vind als je geen keus hebt om iets te veranderen. Mensen met een handicap kunnen de handicap niet thuis laten. De meeste mensen kunnen zich laten vaccineren of testen als ze naar een gelegenheid willen waar de QR-code getoond moet worden. Dat het niet werkt omdat een gevaccineerde ook besmet kan zijn, is een andere discussie.