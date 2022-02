‘Een regenboog-zebrapad is niet genoeg’

Volt doet in tien steden mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Tijd voor een kennismaking: wat gaat Volt in deze gemeenten veranderen? In Den Bosch ontmoet ik Inge Vossen-Van Beers (50), een docent op een middelbare school in Oss en de lokale nummer twee van Volt. Ik ga met haar Bossche Bollen eten. Het stormt en in de lunchroom is het stil. Inge vertelt dat ze sinds kort wekelijks voor Volt flyert. Elk weekend staat ze met een groepje vrijwilligers bij de lokale winkelcentra: ‘Mensen zijn enthousiast maar ook afwachtend over wat wij te bieden hebben’, vertelt Inge. ‘Maar ze gaan wel het gesprek aan.’

Inge ontmoette bij het flyeren een vrouw die er na de dood van haar man alleen voor kwam te staan en toen nog maar nauwelijks kon rondkomen. Inge heeft een idee hoe de situatie van arme Bosschenaren kan worden verbeterd: Volt wil dat basisscholen een warme lunch gaan aanbieden. ‘Deze vrouw zei dat dat voor haar het verschil had kunnen maken. Ik heb hier een beleidsstuk over geschreven en dat is omarmd door Volt Den Bosch. De juffen en meesters moeten die lunch niet gaan regelen, want zij hebben recht op pauze. Stel dat mensen in een uitkering dat nou eens gaan doen.’

Een soort tegenprestatie voor de bijstand? Dat bedoelt Inge niet. Ze wil er ‘een basisbaan’ van maken. Ze vertelt: ‘In de bijstand voelt men zich gewantrouwd. We willen een experiment met basisbanen voor die mensen: geen verplicht solliciteren en meer mogen bijverdienen. Zo’n experiment was in Amsterdam heel succesvol. Zo komen mensen uit hun isolement. Die mevrouw bij het winkelcentrum vond het een fantastisch voorstel. “Dan hoeven we ons daar thuis geen zorgen meer over te maken”, zei ze.’ Inge wil dat Volt sowieso werk gaat maken van armoedebestrijding: ‘Je kunt daar in de gemeenteraad veel aan doen.’

Het prikkelde Inge al een tijdje om politiek actief te worden: ‘Ik heb een goed leven, ben getrouwd, heb kinderen en ga op vakantie. Een goed leven is niet vanzelfsprekend voor anderen. Daar had ik al langer last van. Ik wil daar iets aan doen. Ik kom uit een politiek nest. Mijn vader was wethouder in Rosmalen en later burgemeester van Roermond voor het CDA. Mijn oom was ook wethouder voor het CDA. Je krijgt dan de politiek wel mee als je opgroeit. Alles werd thuis besproken. Ik heb geleerd dat je wat moet doen als dingen niet gaan zoals je wilt.’

Het stoort Inge bovendien dat politiek een mannenwereld is. ‘Ik vind Nilüfer Gündogan fantastisch omdat ze ertegen in gaat als ze wordt aangevallen op haar vrouw zijn. Daar heb ik bewondering voor. Dat doet ze op een hele kundige manier.’ Inge stemde voorheen D66, maar ze twijfelde al in 2017. Op het gebied van kansengelijkheid stelde de partij haar teleur. Toen kwam Volt op haar pad: ‘Voor mij is het Europese verhaal heel belangrijk. Je kunt problemen als criminaliteit en klimaat niet oplossen als Nederland alleen. Luchtvervuiling houdt niet op bij de grens. Het is goed als Nederland daar wat aan doet, maar het wordt pas echt wat als andere landen er ook iets aan doen. De kracht van Volt is dat we bijna overal zitten.’

Wat zijn speerpunten van Volt in Den Bosch?

‘Den Bosch heeft geen unieke problemen. Inclusiviteit is bijvoorbeeld overal een issue. Dat is echt mijn ding. Iedereen moet zichzelf gezien en gehoord voelen. Den Bosch is een regenbooggemeente. Gemeenten verschuilen zich achter een regenboog-zebrapad, maar dat is niet genoeg. Een vriendin van mijn dochter heeft een relatie met een meisje. Zij durven niet hand in hand te lopen op straat. Zo ken ik meer mensen. Wij vieren op school Paarse Vrijdag, maar ze schelden elkaar ook uit voor ‘homo’. Dat trek ik niet. Niet alleen ik, maar ook veel leerlingen die al genoeg moeite hebben met hun geaardheid, laat staan dat ze zich daar kwetsbaar in durven op te stellen.’

‘We willen een museum, ontmoetingscentrum of studiehuis waar de geschiedenis centraal staat van de LHBTI+-gemeenschap in Nederland en die van Den Bosch. We willen onderzoeken of dat een mogelijkheid is. Als je een museum hebt waar een deel van de leerlingen zich herkent en waar je kunt zien dat het gewoon is, dan is dat winst. Dan zien kinderen dat ze mogen zijn hoe ze zijn. Dan kun je het daarover hebben en dat is effectiever dan Paarse Vrijdag. Als je scholen vrije toegang geeft tot zo’n museum, leidt educatie tot acceptatie. Over vier jaar moet dat museum er staan.’

Zijn er meer dingen die jullie aan inclusiviteit willen doen?

‘Er komen ook geluiden uit de LHBT-gemeenschap dat ze bij fitnesscentra het idee hebben dat ze daar niet welkom zijn.’

Homo’s voelen zich niet welkom bij ketens als Basic Fit?

‘We moeten ervoor zorgen dat ze ergens terecht kunnen met hun klacht. We willen daarom inzetten op… (stilte) Het gaat mij vooral om het museum. In mijn werk kom ik dit al 25 jaar tegen.’

Ik zie niet in wat je wilt doen aan de sfeer bij Basic Fit. Je gaat daar in de gemeenteraad niet over.

‘Ik kan er wel voor zorgen dat mensen een open beeld krijgen. Je neemt ze mee. Met leerlingen kun je nog in gesprek gaan.’

Wat gaan jullie doen aan racisme?

‘Helaas is het zo dat racisme geen pasklaar antwoord kent. Daarom vinden wij de rol van de wijkraden belangrijk. Wij vinden het juist belangrijk om bij de mensen zelf te horen wat er speelt en samen te kijken wat ervoor nodig is om dit aan te passen. Mensen uit de wijkraden waren verbaasd dat andere partijen nooit langs waren geweest. Ons doel noemen we ‘de gelukkige gemeente’. Dat wil zeggen dat er ruimte is voor iedereen, dat we positief zijn ingesteld en dat we proberen dingen te veranderen, waar mogelijk.’

Dit interview is afgenomen voor de ontwikkelingen bij Volt van de afgelopen dagen. Ondertussen gaat de verkiezingscampagne verder. Chris Aalberts praat tot aan de verkiezingen met de nummers twee om te leren wat Volt gaat brengen op lokaal niveau.