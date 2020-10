Wij komen zo ook wel in de hel. Daarvoor hoeven we niet eerst door U met corona besmet te zijn.

O, volk, ik stort tranen over U net als Abraham over Sodom en Gomorra. Als Abraham vraag ik de Here: “Als er dan nog tien rechtvaardigen zijn, zult U de stad dan niet verwoesten”. Ik kijk U aan met zeshonderd vergaderd in deze kerk, mannen, vrouwen en kinderen. Ik kijk U aan en vraag: ¨ZIJN er onder U tien rechtvaardigen? Zal de Here onder U tien rechtvaardigen vinden? Ik weet het antwoord. U bent een volk van vuige gedachten, voor de vorm onder de preekstoel vereend. U woont net als de Christen van de Christenreize in de stad Verderf. Ik roep U toe, trek toch uit naar het kruis! Maar ach, het is voor zovelen van U te laat. Als U tot de tafel des heren nadert, dan eet en drinkt U zich een oordeel. Velen zijn geroepen en weinigen uitverkoren. Wie van U, volk, durft zich uitverkoren te noemen? Zijn er onder U dan vijf, vier, twee rechtvaardigen?

Ja, volk, daar houdt U van. Zo wordt U graag met woorden gegeseld. Ik zal U volk, een anekdote voorhouden uit de tijd van het heidendom, over de cynische filosoof Diogenes, die nergens waarde aan hechtte, die in een ton sliep en in lompen door het land trok. Op een dag ontmoette hij Alexander de Grote. Die keek hem aan en zei: “Ik zie de ijdelheid door de gaten in Uw kleed”.

En zo zie ik, volk, de ijdelheid in Uw uitgestreken gezichten, in Uw zwarte jassen, in de dameshoedjes, in de zogenaamde ootmoed waarmee U hier met Uw reet, ja met Uw réét desnoods twee uur op de kerkbanken zit. Dat U zich verdoemd weet, dat U elke predikant zou neerhalen die het waagt niet te preken dat U een eeuwigheid in de hel wacht, dat is Uw trots. Daarop baseert U de gedachte dat U in Nederland een uitzonderingspositie inneemt. Dat U niet te genaken bent omdat U zich hebt onderworpen aan de God der Wrake. Volk, U komt met gebogen hoofd naar deze kerk maar U voelt zich te goed voor de maatregelen waarmee de samenleving probeert het coronavirus te beteugelen. U zit hier zogenaamd Gods wil te doen en de Here te eren met langdurig en onwelluidend gebrul. U trotseert zogenaamd om den gelove de wetten van de wereld. Dat doet U omdat U zich beter voelt. Omdat U zich uitzonderlijk voelt. Omdat U zich hoger voelt staan dan de zondaars die niet geloven aan de voorbestemming maar aan de voetbalcompetitie. U kijkt op de rest van Nederland neer.

Uw politiek leider, volk, Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP, neemt het nog voor U op ook. Hij gebruikte niet zijn autoriteit en gezag om U andere paden te tonen, nee hij vleide U, hij smeerde U stroop om de mond. Hij deed er alles aan Uw gunst niet te verliezen in plaats van dat hij leiding gaf. Hij was geen Gideon. Hij blies niet op zijn bazuin. Hij danste met de massa om het gouden kalf, want volk, die zogenaamde vroomheid van U, Uw vreze des heren is niet meer dan een gouden kalf, een valse god. En er is geen Mozes die van de berg komt om hem voor Uw ogen stuk te slaan. En anders verbergt U zich wel achter het Reformatorisch Dagblad.

Van der Staaij vertoonde zich op het prentenboek des duivels – dat is de televisie. Hij was verontwaardigd, omdat Ú volk, de maat genomen werd. En dat terwijl U zelf niets anders doet dan ánderen de maat nemen en te toetsen aan Uw leefregels.

Volk, dat U elkaar besmet is nog tot daar aan toe maar maandag zit U weer in trein en bus, doet U weer zaken. Draagt U eraan bij de maatschappij naar de verdoemenis te helpen.

