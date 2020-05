‘Ik ben de eekhoorns in de tuin maar namen gaan geven. Ik kan ze nu zelfs uit elkaar houden’, vertelt Annedien Enter tegen de NOS. Sinds de coronacrisis is aangebroken en men thuis opgesloten zit, is de innerlijke confrontatie gestart. Kan ik wel zonder partner? Ben ik niet te afhankelijk van mijn vrienden? Waarom heb ik anderen nodig om een tevreden gevoel te hebben? Nadat je voor de zoveelste keer door je Facebook, Instagram en Snapchat hebt gescrold, kom je er niet meer onderuit om over deze vragen na te denken. Kunnen we in deze tijd waarin we afhankelijk zijn van anderen wel met onszelf omgaan?

Voordat we in kunnen gaan op die vraag wil ik het eerst hebben over de mensen die van mening zijn dat bijvoorbeeld een kunstenaar of een ondernemer onafhankelijk zijn. Aan hen wil ik vragen: Wat is een kunstenaar zonder publiek? En wat is een ondernemer zonder klanten? De wereld zit zo in elkaar dat er geen macht of rijkdom bestaat, zonder dat je afhankelijk bent van anderen. Oud-docent sociologie Bart van Heerikhuizen illustreert dit erg mooi: ‘Een van de inzichten van de sociologie is dat we fundamenteel interdependent zijn. We bestaan in netwerken. Dat kun je jammer vinden, maar het is niet anders.’ Ook Annedien die juist gesteld is op haar zelfstandigheid vertelt: ‘Ik zou nu soms best zin hebben in een huiselijke relatie, twee kinderen en een hond.’ Deze pandemie heeft ons laten realiseren dat wij als mens afhankelijk zijn van elkaar. Al zijn wij in onze westerse samenleving gewend om onafhankelijkheid te vieren zoals Jelmer Mommers en Lynn Berger schrijven. Heeft de koning dan gelijk met zijn uitspraak dat er een eenzaamheidsvirus is?

Uit een onderzoek aan de Universiteit van Virginia is er gebleken dat de proefpersonen liever zichzelf een stroomshock gaven dan dat ze voor 15 minuten alleen moesten blijven. Het is een gegeven dat de mens een sociaal wezen is. Op de eerste bladzijde van de Bijbel staat zelfs: ‘Het is niet goed dat de mens alleen zou zijn’. Maar betekent dit dat tijdelijk alleen zijn ook niet goed is? Uit een Harvard-onderzoek is gebleken dat wij ons beter kunnen verplaatsen in wat anderen voelen en ervaren wanneer wij even alleen zijn. Ook is uit onderzoek van de Universiteit van Illinois gebleken dat pubers een positievere stemming ervaren en betere cijfers halen op school. Het blijkt dus dat de koning gelijk had met de uitspraak dat er een eenzaamheidsvirus is, maar we zien ook dat mensen die hier mee kunnen omgaan positieve effecten ervaren. Het alleen zijn zorgt ervoor dat er even aan de rem wordt getrokken om te reflecteren over bepaalde situaties, zo ook over social media.

Nadat je al een aantal keer hebt gescrold door je social media en je over de vragen hebt nagedacht, is er ook een moment dat je kunt nadenken over de posts waar je doorheen hebt gescrold. Waarom heb ik constant het gevoel dat ik mijzelf moet meten met de personen die ik op die posts zie? Ben ik goed genoeg? Ben ik mooi genoeg? Ben ik leuk genoeg? Zijn dit wel normale vragen? We controleren continu onze posts voor of er likes of volgers bij zijn gekomen. Maartje Laterveer vertelt erg duidelijk waar we op moeten letten met social media: ‘Er is een verschil tussen wat de Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau in de pruikentijd al ‘amour propre’ en ‘amour de soi’ noemde: eigendunk en liefde voor jezelf.’ Wanneer je liefde hebt voor jezelf maakt het niet uit hoeveel likes je krijgt op een post. Het aantal likes zal dan ook geen effect hebben op jezelf. Daarentegen zie je bij de personen met de ‘amour propre’ dat ze op een dag in de spiegel kijken en zich afvragen wie die rotkop is. Het kan zelfs zo ver gaan dat kwetsbaren suïcidaal worden. Helaas is dit voorgekomen bij een leerling op mijn middelbare school. Het was een kwetsbaar meisje dat ook graag net als de rest iets wilde posten op social media. Jammer genoeg werd zij de prooi van de pesters op deze school. Zo blijkt achteraf dat één post ervoor zorgde dat zij de knoop heeft doorgehakt. Ze vertelt letterlijk: ‘Ik durfde eindelijk iets te posten, maar daar hebben ze misbruik van gemaakt.’ Dit tragisch verhaal is een voorbeeld van vele andere situaties. We kunnen er niet meer omheen, het is iets van deze tijd. De momenten dat Annedien naar buiten kijkt en de eenhoorns namen geeft, zijn momenten voor anderen om een spiegel voor henzelf te houden. Toch zorgen deze momenten niet altijd voor een positieve persoonlijke ontwikkeling.

Het alleen zijn betekent dat afspraken niet meer doorgaan. In het begin kan je het fijn vinden, omdat je even rustig thuis kunt zitten en niet meer naar het onderwijs hoeft. Je kunt nu meerdere afleveringen van Netflix bekijken zonder dat je naar je werkgroep hoeft te gaan. Maar er komt een moment dat het aan je gaat knagen. Je bent uitgekeken en je wilt even gaan sporten of wat eten met vrienden. Ineens is een groot deel van je vrijheid afgenomen. Plannen die je nooit hebt willen maken, komen in je op. Je wilt opeens graag naar school. De maatregelen rondom het coronavirus zijn voor een heleboel mensen een probleem vertelt hoogleraar Theo van Tilburg van de VU Amsterdam en gespecialiseerd in eenzaamheid. Het is daarom niet voor niets dat bijvoorbeeld het initiatief ‘De Luisterlijn’ waarbij mensen een vertrouwelijk gesprek kunnen voeren 30 procent meer gesprekken voert dan vóór de coronacrisis. De grootste groep dat nu problemen ondervindt en waar de koning op richtte met zijn uitspraak over het eenzaamheidsvirus zijn de ouderen. Liane den Haan, directeur van ouderenbond ANBO, heeft een speciale telefoonlijn geopend waar ouderen naar kunnen bellen als ze vragen hebben over het coronavirus. Inmiddels is het gekkenhuis en is er man en macht ingeschakeld om niet alleen de vragen te beantwoorden, maar ook om huilende ouderen een luisterend oor te bieden.

Ondanks dat deze krankzinnige periode voor veel rust en reflectie zorgt, is het ook een periode waarin de realiteit ons laat zien dat wij als mensen erg afhankelijk zijn van elkaar. We moeten ons dit dan ook realiseren. Het zijn niet alleen grote onderzoeken die ons dit laten zien, maar ook onze opa’s en oma’s kunnen ons dit vertellen. Natuurlijk kun je het hebben over de positieve effecten van alleen zijn, wat immers wordt bevestigd door allerlei grote onderzoeken. Maar de realiteit leert ons dat wij in zo’n crisis zowel op de korte als lange termijn té afhankelijk zijn van elkaar.