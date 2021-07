In een sector waar de übermensch op de troon zit, blijkt elke vorm van omzetverlies een tragische gebeurtenis of messteek te zijn

Het is de grootste leugen van de 21e eeuw: “Ik ben het eens met wat er in jullie cookieverklaring en privacyverklaring staat”. Open je favoriete website maar eens, of maak gebruik van een app, of kies eens een leuk spelletje voor je kind uit. Je wordt er letterlijk doodmoe van: een cookiemuur. Niet alleen is het bloedirritant, maar ook nog eens een onjuiste manier om toestemming te vragen voor het plaatsen van tracking cookies. Wil je weten wat nog meer een leugen is? Zeggen dat je een betoog vol juridisch vakjargon gelezen hebt alvorens je besluit om op “akkoord” te klikken. Want zeg nou zelf: dat doet toch helemaal niemand?

Ik ben misschien wat aan het leuteren, maar wil toch mijn enthousiasme met jullie delen dat één van de meest recente updates van techgigant, Apple, zijn vruchten begint af te werpen en laat zien dat ze over enigszins meedenkend vermogen beschikken om de consument echt verder te helpen.

De Autoriteit Persoonsgegevens werd drie jaar lang als een gepest kind in de hoek van de klas uitgelachen, maar nu beginnen adverteerders hun lak aan de privacywetgeving toch wel echt te voelen, zo meldt The Wall Street Journal op basis van data van mobiele advertentiebedrijven. Het was het grootste kattenkwaad van de advertentiemarkt: het omzeilen van de AVG-wetgeving. “Apple heeft er alle belang bij om hun dominante platformpositie te gebruiken om zich te bemoeien met hoe onze apps en andere apps werken”, zei tech multimiljardair Mark Zuckerberg. Iets dichter bij huis, schreef een proleet op Marketingfacts een aantal jaren geleden nog een artikel over hoe je het beste de cookiewet kon omzeilen. De intelligentsia der adverteerders hoeft niet te denken dat de consument nietsvermoedend is: uit onderzoek van Google blijkt dat 72 procent van de mensen het gevoel hebben dat alles wat zij doen wordt gevolgd.

In een sector waar de übermensch op de troon zit, blijkt elke vorm van omzetverlies een tragische gebeurtenis of messteek te zijn. Wilde Google de rapportage van zoektermen aan adverteerders beperken? Dat werd niet gewoon als jammer ervaren, net zoals wanneer het beeldscherm van je mobiele telefoon stuk gaat, nee, het was voldoende reden om Google-oprichter Larry Page te beschuldigen van egoïsme en zelfs een wereldwijde demonstratie te organiseren.

Adverteerders moeten ophouden met hun kleinzieligheid en zich realiseren dat je als specialist in ons vakgebied de grootst denkbare fout maakt als je denkt dat wat goed is voor jou ook ten voordele is voor de consument. Want dat is het vaak genoeg niet.

Mijn dankbaarheid voor de keuze van Apple is groot. De prijzen van iOS-reclames zijn flink ingestort, wat ten koste gaat van hun eigen winstgevendheid. Het is daarentegen ook een weloverwogen beslissing over wie jouw persoonlijke informatie verdient, en hoe vaak jij advertenties op je persoonlijke tijdlijn voorbij wilt zien komen. Dat maakt het vele malen beter en relevanter voor de consument, waardoor de gebruikerservaring op het internet ook wordt bevorderd. Dus laten we nu hopen dat Android hetzelfde gaat doen: de klant is namelijk koning en de miljardenindustrie genaamd Big Tech is geen keizer.