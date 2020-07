Fons Burger

Het basisinkomen wint terrein. De VN heeft gisteren een plan gepresenteerd om voor 2,7 miljard van de allerarmsten, een basisinkomen beschikbaar te maken.

Het fenomeen werd al in de zeventiger jaren in de VS bijna ingevoerd door president Nixon. De gedachte sneuvelde door de opkomst van het neoliberalisme. Maar deze eeuw ontstond er door de groeiende ongelijkheid weer aandacht voor. Idealist/journalist Rutger Bregman breekt er al jaren een lans voor. Experimenten in talloze landen volgde elkaar in hoog tempo op. Op Difweb.org interviewt Roeland Muskens de Britse professor Guy Standing die betrokken is bij de grootste pilot ooit, uitgevoerd in India tussen 2011 en 2013. Het werd een flagrant succes, beter dan elke denkbare gebruikelijke vorm van ontwikkelingssamenwerking.

Het zal nog wel een tijd duren voordat de roeptoeters zullen zwijgen die het ‘gratis geld’ vervloeken omdat ‘niemand meer zal werken’. Alle experiment logenstraffen die gedachte. Ook de betaalbaarheid is niet al te moeilijk, blijkt ook uit het VN-voorstel. Door een simpel uitstel van de aflossingen van de enorme schulden die we de arme landen hebben aangedaan, kan men voor slechts 1% van het BBP van die landen, 2,7 miljard mensen een jaar lang aan een inkomen helpen. Iets wat verschrikkelijk noodzakelijk is omdat die allerarmsten in Afrika, Azië en Zuid-Amerika het in deze crisis het zwaarst te verduren hebben.

Ik heb sinds kort een basisinkomen (AOW) en ik zou graag pleiten voor verlaging van de AOW-leeftijd naar 18 jaar. De onderzoekers van het basisinkomen zijn overtuigd van de enorme voordelen. Geluk in het werk, geen controle meer van allerlei diensten, een eenvoudig belastingsysteem, minder gezondheidskosten, criminaliteit, armoede en betere onderwijsresultaten en economische groei.

Waar wachten we nog op?