Het recht op eigendom is heilig en onschendbaar. Dat staat in de eerste Verklaring van de Rechten van de Mens en Burger, die al tijdens de wittebroodsweken van de Franse Revolutie in 1789 werd uitgevaardigd. In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties uit 1948 komt dat eigendomsrecht niet meer voor. Integendeel, daar gaat het juist om ieders aanspraak op onderwijs, arbeid en gezondheid.

Ondanks deze evolutie zijn veel liberalen nogal gehecht aan het beginsel van de particuliere eigendom. Dat bleek tijdens het debat van donderdag over de maatregelen tegen de coronacrisis. De VVD-fractie en premier Rutte bleven huiverig om het farmaceutisch bedrijf Roche aan te pakken omdat dit weigert de formule van de zogenaamde lysisbuffer te openbaren. Daardoor kunnen apotheken en andere bedrijven de productie van de schaarse coronatesten niet aanvatten terwijl daar een gigantische behoefte aan bestaat.

Dit is verbijsterend. Steeds meer regeringen bevriezen hun totale economie en bedreigen daardoor talloze bedrijven – groot en klein – in hun voortbestaan. Een en ander zal zeker leiden tot een zware recessie. Maar met een farmaceutische multinational moet je voorzichtig blijven.

Nederland zou de halsstarrigheid van de Zwitserse goudvinken onmiddellijk moeten pareren door patentrechten te doorbreken als de directie niet acuut eieren voor zijn geld kiest en onmiddellijk meewerkt. Uiteraard zou het helpen als de Zwitserse regering en die van het kanton Basel, waar zich het mondiale hoofdkantoor bevindt, Hoffman-La Roche – de hele naam van het bedrijf – zouden pressen de nodige formules vrij te geven. Het is aan minister Blok om op zijn collega in Bern zware druk uit te oefenen. Hij heet Ignazio Cassis, komt uit het Italiaanstalige Ticino en behoort tot de FDP, de grote liberale partij in Zwitserland.

Dat kan allemaal best vandaag of morgen gebeuren. ’t Zou misschien ook goed zijn als de CEO van Roche eens dacht aan de middellange termijn en wat een boycot voor zijn bedrijf kon betekenen. Het staat toch al in een kwade reuk, vanwege door de EU beboete kartelpraktijken. Hij heet Severin Schwan en hij is als stagiair bij het bedrijf binnengekomen. Van farmacie heeft hij geen verstand. Hij is econoom en jurist. Zijn proefschrift verdedigde hij aan de Universiteit van Leuven. Schwan is van origine Oostenrijker. Hij verdient 12,9 miljoen euro per jaar. Roche heeft een Nederlandstalige website. Voor vragen en opmerkingen kan men terecht bij woerden.medinfo@roche.com.

Het telefoonnummer van het hoofdkantoor is +41-61-688 1111. Blijkens het Kamerdebat kent minister Hugo de Jonge dat telefoonnummer. Hij is aan het bellen. En hij vindt nare kwalificaties van Hoffmann-La Roche niet gepast. Jesse Klaver was er woedend over dat een bewindsman omzichtig over Hoffmann-La Roche moest praten omdat we het de komende tijd nog hard nodig hebben. Niet gepast om een strenge toon aan te slaan tegenover dit farmaceutisch wanbedrijf.

Tot het tegendeel gebleken is, staan Hoffmann-La Roche en Severin Schwan op hetzelfde morele niveau als de kleine krabbelaars die nu via het internet voor dertig euro losse mondkapjes of flesjes medicinale zeep willen verkopen.