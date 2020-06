Het is me wat, hele volksstammen praten beleidsmakers na, als ze het hebben over elektrisch vliegen. Dat gaat heel veel luchtvervuilingsproblemen wegwerken, zeggen ze! Zelfs Paternotte van D66 is een enorme pleitbezorger van elektrisch vliegen en draagt dat wekelijks uit. Maar het lijkt erop dat ze in Den Haag niet hebben doorgedacht. Het gaat juist heel veel problemen veroorzaken.

De vlag ging uit toen vorige week een 9 persoons vliegtuigje een half uurtje elektrisch kon rondvliegen. Dit zou de toekomst zijn. Ge-wel-dig! De doemdenkers moesten nu toch ook inzien dat er een enorme doorbraak was bereikt?

In een eerdere column schreef ik al eens dat ik dan ga piekeren. Doordenken is een van mijn slechte eigenschappen! Dus ik ging dit juichverhaal bekritiseren. Ik zei: kom op jongens, het is een antiek type vliegtuig waar ze de dieselmotor uit hebben gevist en er een elektromotor in hebben gezet met een stapel accu’s. Dat is heel weinig innoverend. Het is gewoon een propellervliegtuigje. De positivo’s reageerden als door een wesp gestoken. Ik moest het anders zien. Straks kunnen we met 47 passagiers in een elektrisch vliegtuig naar Londen en Parijs vliegen. Super toch? Nou, ze vergaten te rekenen! Dat is trouwens een terugkerend probleem bij de aviation lovers!

Nu vliegt men met Boeing 737-800 naar die luchthavens. In zo’n toestel kunnen 189 passagiers, dus 4 maal zo veel. Dus wil je hetzelfde aantal zitplaatsen overvliegen, dan moeten er 400 vliegtuigen in plaats van 100 dagelijks heen en terugvliegen. Dat zijn 292.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is bijna 60% van de gehele capaciteit van Schiphol. Dat is zo’n beetje 40% van de maximumcapaciteit van het Nederlandse luchtruim. En dat voor slechts 2 bestemmingen. Daarbij komt nog dat die elektrische vliegtuigen, aangedreven door propellers, veel langzamer vliegen en een enorm lawaai maken. Lawaai dat veel langer aanhoudt door die lagere snelheid en het minder stijl opstijgen. Dat levert ook een groot tijdverlies op.

Positief uitgelegd betekent dat dat Schiphol door het elektrisch vliegen haar hubfunctie en verre bestemmingen moet inleveren. De regionale luchthavens moeten ook het aantal af te handelen passagiers terugschroeven. Dat is winst voor de luchtkwaliteit, maar het levert geen enkele geluidswinst op voor de omwonenden in een nog grotere omgeving.

Even voor de rekenaars onder ons: er passen 6 Boeing 737-800’s in één Eurostar of Thalys. Er passen 26 van die beloofde 50 personenvliegtuigjes op accu’s in diezelfde treinen.

Beste politici, kom bij zinnen. Elektrisch vliegen gaat het niet worden. Stop met het daarmee dwepen. We hebben gewoon de ruimte niet. Hou de burgers niet voor de gek. Bij de Schipholgroup maken ze die berekeningen ook op de achterkant van een champagneviltje in de businesslounge. Alleen krimp van de luchtvaart kan voor een betere leefomgeving zorgen. Er is gewoon geen andere keuze.