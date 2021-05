We moeten alle bestaande vormen van duurzame energie maximaal opschalen, want onze energievoorziening bestaat nu nog uit 90% olie, kolen en aardgas, terwijl we over minder dan 20 jaar volledig fossielvrij moeten zijn

Dit is een opinie ingezonden door 10 Amsterdammers, hun namen vind je onderaan.

Als omwonenden van zoekgebieden voor windmolens in Amsterdam kijken we met verbazing naar hoe de discussie over windmolens zich voltrekt. Verschijnen er niet wekelijks alarmerende rapporten in de media over de klimaatopwarming? Waren de afgelopen zes jaar niet de warmste zes jaar ooit gemeten? Moeten we niet zo snel mogelijk stoppen met fossiele brandstoffen? Het klimaat redden wordt met de mond beleden, maar het uitzicht mag niet worden aangetast.

‘Zet ze maar op zee’ is een veelgehoord argument, maar dat betekent niet dat we windmolens op land minder nodig hebben. Ook wij willen op zee meer windmolens. Maar dat is niet genoeg. ‘Doe meer aan energiebesparing’, is een ander argument en inderdaad, daar moet veel meer op ingezet worden. Maar dat zal de vraag naar duurzame stroom voorlopig niet drukken, omdat veel processen (bijvoorbeeld industrie, verwarming en auto’s) nu worden geëlektrificeerd, juist om CO2 uitstoot te beperken.

We moeten alle bestaande vormen van duurzame energie maximaal opschalen, want onze energievoorziening bestaat nu nog uit 90% olie, kolen en aardgas, terwijl we over minder dan 20 jaar volledig fossielvrij moeten zijn om de opwarming niet volledig uit de hand te laten lopen. En dus zijn ook op land windmolens nodig. Elke nieuwe windmolen voorkomt de uitstoot van nog meer CO2. Als we dat niet prioriteren, staan straks alle windmolens op zee, en onze huizen erbij.

We profiteren al decennia lang van elektriciteit gemaakt uit energiecentrales op aardgas en kolen, waarvan we in Amsterdam niets merken, want het gas komt uit de grond en de steenkool wordt geïmporteerd uit mijnen in Colombia en Zuid-Afrika, met verschrikkelijke gevolgen voor omwonenden in de vorm van onder andere watervervuiling en landroof. Een duurzame energievoorziening betekent dat we de opwek van elektriciteit gaan zien in onze leefomgeving, met zonnepanelen en windmolens als werkpaarden.

Dat biedt ook kansen voor omwonenden: mensen kunnen zelf eigenaar worden van zonnepanelen of een stukje windmolen, door deel te nemen aan een lokale energiecoöperatie. Windmolens bieden kansen om de energie weer van ons allemaal te maken, en de opbrengsten ook lokaal ten goede te laten komen aan bijvoorbeeld biodiversiteits of sociale projecten, door energie in lokaal eigenaarschap te organiseren.

Windmolens passen op veel plaatsen niet, maar ook op veel plekken wel. Een gepaste afstand van woningen is nodig om overlast te beperken en ook een open landschap en natuurbescherming zijn belangrijk. Dat pleit er juist voor om windmolens te plaatsen langs snelwegen, waar het omgevingsgeluid zodanig is dat je windmolens niet of nauwelijks meer hoort. En natuurlijk zoveel mogelijk windmolens in het havengebied, waar grotere molens mogelijk zijn.

In Amsterdam Noord staat sinds 2007 een windmolen bij de A10 op ongeveer 500 meter van woningen. Vrijwel niemand weet van die molen. Wat we wel weten is dat we windmolens nodig hebben voor de toekomst van onze kinderen. Daar hoort onvermijdelijk een verandering van het landschap en uitzicht bij. Laten we daarom de energietransitie vooral lokaal omarmen als kans: voor meer samenwerking met elkaar als omwonenden, als basis voor meer sociale- en klimaatrechtvaardigheid en bovenal: als de beste optie hier en nu voor het klimaat. Want: elke windmolen telt.

Aleida Verheus

Ariette de Vos

Bart van Opzeeland

Bastiaan van Perlo

Hapee de Groot

Kees Kodde

Mikael Karlsson

Nathalie van Loon

Paulo van Cuijck

Pieter Tinbergen