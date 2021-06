Voor hun goede fatsoen moesten ze bij het CDA natuurlijk doen of ze het verschrikkelijk vonden. Maar in werkelijkheid zullen ze een diepe zucht van verlichting hebben geslaakt. Eindelijk zijn ze van die lastpost Pieter Omtzigt bevrijd. Al in 2012 deden de christendemocraten verwoede pogingen om van hem af te komen door hem niet meer verkiesbaar te stellen. Maar met behulp van een regionale actie slaagde het vervelende Kamerlid er destijds toch in op de kandidatenlijst te belanden. Zijn populariteit bij een bepaald soort kiezers groeide daarna schrikbarend. Vorig jaar werd Omtzigt zelfs bijna lijsttrekker. Je moet er niet aan denken dat dat gelukt was! Maar nu zijn ze de Here zij gedankt van hem verlost. De CDA’ers zijn weer onder elkaar. De publiciteit van de laatste weken was afschuwelijk, maar over het eindresultaat mag niemand zich beklagen. De partij bestaat nog, en heeft een van de ergste crisissen in haar geschiedenis overleefd.

Partijleider Wopke Hoekstra kan voortaan alle aandacht schenken aan de kabinetsformatie. Dat is ook wel nodig, want de situatie is complex. En helaas vallen er door het vertrek van Omtzigt nog een paar interessante opties af ook. Zo is een coalitie met partijtjes als JA21 of Volt onhaalbaar geworden nu de CDA-fractie minimaal een zeteltje kwijtraakt. Die coalitie zou dan immers een zetel tekortkomen voor een Kamermeerderheid. Zelfs een combinatie met de ChristenUnie wordt linke boel. De partij van Gert-Jan Segers, die altijd zo gehoorzaam alle meloenen doorslikt, beschikt slechts over vijf zetels. Als Omtzigt erin slaagt twee Kamerleden met zich mee te krijgen, zou ook de ChristenUnie te klein worden.

Of nog meer Kamerleden het CDA zullen verlaten blijft overigens te bezien. De kandidaten op de lijst zijn uitgekozen op hun onwankelbare partijtrouw. De kans dat er toch iemand achter Omtzigt aanloopt is niet heel groot. Temeer daar diens politieke toekomst lang niet zo zeker is als sommige mensen schijnen te denken. Er zijn al zeventien, sorry, achttien fracties in de Tweede Kamer. Daar komt er nu weer een bij. Waar moet die het over gaan hebben? De mogelijkheid dat Omtzigt nog een gat weet aan te boren in de electorale markt is veel kleiner dan gedacht wordt. Ja, Omtzigt krijgt nog wel spijt dat hij het CDA is ontvlucht. Maar dan is het uiteraard te laat. Hij komt er nooit meer in!

Niettemin is het vermoedelijk veiliger om voor Rutte IV in te zetten op de PvdA als coalitiepartner. Dan dient die partij natuurlijk wel haar idiote eis los te laten dat ook GroenLinks moet meedoen. Een coalitie met twee, en als je D66 meetelt zelfs drie linkse partijen, dat zou een puinhoop worden. Maar vroeg of laat zullen de sociaaldemocraten wel bij zinnen komen en Jesse Klaver zijn congé geven. Je zit tenslotte in de politiek om aan de macht te komen, en als het enigszins kan te blijven. Dat zal vast nog wel tot die rode hersens doordringen. En anders in vredesnaam maar een minderheidscoalitie. Géén verkiezingen natuurlijk. Die zouden voor het CDA op dit moment rampzalig zijn. Volgens de laatste peiling van Maurice de Hond is de partij gezakt tot acht zetels, het laagste aantal ooit. En daar is de afloop van de kwestie-Omtzigt nog niet eens helemaal in meegenomen!