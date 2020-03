Terwijl er wereldwijd draconische maatregelen worden getroffen om het coronavirus buiten de deur te houden, lopen we in Nederland nog altijd sterk achter. Er zijn inmiddels meer dan 1000 gevallen in Nederland, 20 personen zijn overleden en 2 zijn hersteld. Als Nederlander voel ik me door de overheid in de steek gelaten. Ik snap het, we zijn nuchter, nemen veel met een korreltje zout en laten onszelf niet gauw gek maken. Maar dit is geen nuchterheid meer, dit is onzorgvuldig en onverantwoordelijk.

Ter vergelijking; in Turkije zijn er 5 personen besmet met het coronavirus. Er wonen meer dan 80 miljoen mensen. De zogenaamde 0-patiënt was in Italië geweest en meteen nadat werd vastgesteld dat hij positief testte, is zijn omgeving ook in quarantaine geplaatst. De overige 4 personen met het virus, komen uit de omgeving van de 0-patient. Maanden geleden trof Turkije al maatregelen door thermische camera’s in het land te installeren. Deze camera’s detecteren een verhoogd lichaamstemperatuur zodat meteen ingegrepen kan worden. Met nog maar 5 besmettingen, heeft Turkije alle scholen dichtgegooid en leerlingen krijgen nu thuisonderwijs via internet en televisie.

Mensen die dit niet kunnen bekostigen, krijgen gratis internet en als een ouder thuis moet blijven voor het kind, mag hij niet ontslagen worden en krijgt hij betaald verlof. Mensen die tot de risicogroepen behoren, mogen sowieso betaald verlof opnemen, ongeacht het werk dat ze doen. De komende 2 maanden zal iedereen kraanwater hebben, ook als je de rekening niet hebt betaald. Op alle stations en haltes zijn pompjes met handgel te vinden en alle steden worden zo snel mogelijk grondig schoongemaakt en schoongehouden. Vluchten uit risicolanden worden niet toegestaan en zo is de lijst met maatregelen nog langer.

Polen heeft nog geen 30 besmettingen en toch moeten alle scholen dicht. Hetzelfde geldt voor Canada (Toronto), waar 157 besmettingen zijn geconstateerd. Amerika heeft een inreisverbod. Italië zit in een complete lock down. In Nederland is de telefoonlijn van de GGD afgelopen vrijdag onbereikbaar.

In Nederland moesten we het to zondagavond doen met het afgelasten van evenementen waar meer dan 100 personen worden verwacht en we stoppen met handen schudden. Het verschil had niet groter kunnen zijn. Regeren is vooruitzien. Regeren is waken voor het welzijn van de bevolking. Ik kom er niet bij met mijn hoofd dat we zo luchtig omgaan met het coronavirus. Het gebrek aan regie lijdt tot paniek; mensen zijn massaal aan het hamsteren geslagen. Een algemeen heersend tendens is dat we misschien niet zullen sterven aan het virus zelf, maar wel aan verhongering als we niet gauw voedsel voor het komende jaar inslaan.

Ik snap het. We moeten ons hoofd koel houden. De kans op overlijden is immers klein en er zijn ziektes waar veel meer mensen aan sterven. Maar bagatelliseren we het probleem niet als we het op deze manier benaderen?

Wat mij betreft is het overlijden van 1 persoon al een persoon te veel. De regering heeft de taak om dermate maatregelen te treffen dat ook het overlijden van die ene persoon wordt voorkomen en om dat doel te bereiken is geen maatregel te heftig wat mij betreft. We dealen met een crisis en het wordt hoog tijd dat we het ook op die manier gaan benaderen. Onze nuchtere houding slaat langzamerhand om in egoïsme. We moeten denken aan de mensen die kwetsbaar zijn en durven inleveren om hen te beschermen. Dat is pas wat een samenleving echt sterk maakt. Daarom mijn oproep aan het kabinet; stop met die zogenaamde nuchtere houding en durf echte maatregelen te nemen, het sluiten van de scholen is een begin.