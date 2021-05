De voor 11 mei geplande versoepelingen gaan niet door. Dus hoeven Mark Rutte en Hugo de Jonge ook geen persconferentie te houden om een en ander toe te lichten. Tot zover de nieuwe bestuurscultuur. Tot zover de beloofde openheid en transparantie.

Er valt juist heel wat uit te leggen. Twee weken geleden werd aangekondigd dat de terrassen en de winkels weer open mochten omdat de drukte op de IC’s tegen zijn hoogtepunt aan zat. Dit ondanks tal van waarschuwingen van artsen en verplegend personeel dat dit veel te prematuur was. Hoe voelt dat nu in Haagse kringen?

Dezer dagen werd duidelijk dat de staat er niet in slaagt het aantal gezette prikken op een behoorlijke manier te tellen. Het RIVM overschatte het aantal met 250.000. Zaterdagmiddag stortte het elektronisch afsprakensysteem van de GGD in zodat burgers niet langer met hun DigiD een afspraak voor vaccinatie konden maken. Veel zestigers wantrouwen nog steeds AstraZeneca en komen niet opdagen.

De Volkskrant maakte bekend dat het Ministerie van WVS een miljard mondkapjes te veel op voorraad heeft. Ook komt men er om in de schorten en de spatschermen. Uit het artikel viel niet op te maken of het hier om medische mondkapjes gaat die in tegenstelling tot de vodjes, door het volk gedragen, een bewezen bescherming tegen het virus bieden. Men zit met de handen in het haar en hoge opslagkosten want de ziekenhuizen betrekken inmiddels hun beschermende materialen van de vertrouwde leveranciers, die prompt kunnen leveren want behalve op het stuk van handschoenen schijnt er wereldwijd een overproductie te bestaan. Er is zelfs al gesuggereerd het overschot naar de vuilverwerking te sturen.

Op de IC’s neemt het aandeel patiënten beneden de 60 sterk toe, U weet wel, de mensen die meestal slechts milde klachten kregen maar wel opa en oma de dood in konden jagen. Dat komt – zeggen tal van artsen met een slag om de arm – door de Britse variant. Ze dringen erop aan zo snel en zo totaal mogelijk te vaccineren.

Kortom, er zijn tal van interessante onderwerpen om op ten overstaan van de media uit te diepen.

Het publiek krijgt keer op keer te horen dat we in de eindfase zijn van de coronacrisis. Door vaccinatie krijgen wij het virus er onder. Elke deeloverwinning zal met nieuwe versoepelingen worden gevierd. Dat is een goede reden om elke veertien dagen, misschien wel elke week, in een door de televisie uitgezonden persconferentie de balans op te maken, de beslissingen toe te lichten, de problemen te bespreken, de dilemma’s voor te leggen en de vragen te beantwoorden. En last but not least de burgers te motiveren.

Dat is gelijk een goede oefening voor het volgende kabinet, als alles anders wordt.

Maar zeggen: “Er is geen ruimte voor versoepelingen. Er komt geen persconferentie want er valt niks uit te leggen”, is eerder een middelvinger naar de burger. Dan moet de staat niet verbaasd zijn als hij een middelvinger terug krijgt. Bijvoorbeeld als het – wat God verhoede met deze cijfers in de ziekenhuizen – op 5 mei, Hemelvaartsdag of Pinksteren mooi weer mocht zijn.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de kwestie rond het Groninger gas evenmin.