Goedemorgen Arnhem,

Vandaag zal de nieuwe noodverordening worden afgekondigd: wij mogen een frisse neus halen in het gezelschap van slechts één andere volwassene en kinderen mogen mee – het zogenoemde samenscholingsverbod voor groepjes vanaf drie personen. Het is akelig, maar belangrijk. Want als wij erin slagen elkaar niet te besmetten, dan kunnen onze ziekenhuizen de toevloed aan coronapatiënten aan. Geweldig dat zo veel voormalig zorgprofessionals te hulp schieten, ons gemeenteraadslid Karin Kalthoff is één van hen op wie wij trots zijn. Ook wij kunnen helpen, door elkaar niet ziek te maken. Als ik Rijnstate bel om de mensen een hart onder de riem te steken, zegt iedereen, van schoonmaker tot longspecialist: ‘Burgemeester, blijf mensen vragen anderhalve meter afstand te nemen van elkaar’. Dat beloof ik, ook in de brief voor ziekenhuis Rijnstate.

Beste mensen van ziekenhuis Rijnstate,

Graag schrijf ik u hoezeer ik onder de indruk ben van uw mooie werk in ‘de frontlinie’ van de strijd tegen het dodelijke coronavirus. Ik spreek ongetwijfeld namens de hele stad als ik mijn dankbaarheid uitspreek voor ons ziekenhuis Rijnstate. We zien een betrouwbaar en deskundig ziekenhuis in de traditie van een vakkundige medische sector. De medische expertise, landelijk belichaamd door de RIVM, is bij deze crisis leidend voor ons allen.

Ook voor uw enorme organisatievermogen en bewonderingswaardige teamgeest hebben wij als Arnhemmers enorm veel waardering. Uw resultaten zijn te danken aan de inzet van u allen; van intensivist tot schoonmaker, van longspecialist tot gastvrouw en van anesthesist tot verpleegkundige. Het moet voor iedereen enorm schokkend zijn patiënten, ook jonge mensen, van de ene op de andere dag te zien verslechteren. Volstrekt terecht dat onze Arnhemmers u overspoelen met bedankjes, aanmoedigingen en cadeautjes.

Er komt een spannende week aan voor Rijnstate, waarop u zich ongetwijfeld al geruime tijd op voorbereidt. Met patiënten uit Arnhem en omgeving, maar nu ook uit Noord-Brabant en wie weet straks Noord-Limburg. De medische hulpmiddelen die Arnhemse tandartsen en paramedici voor u verzamelen, zult u hard nodig hebben.

Wij luisteren goed naar u en doen als Arnhemse burgers alles wat wij kunnen doen, door eenvoudigweg de adviezen van de RIVM strikt in acht te nemen: wij blijven thuis en als wij een frisse neus halen doen wij dat alleen, met de kinderen of met één partner. Verder snuiten wij in de papieren zakdoek, hoesten wij in de elleboog, wassen wij onze handen grondig en blijven wij op anderhalve meter afstand van elkaar. U merkt, ik word niet moe om deze voorschriften te herhalen en ik beloof u dat ik dit blijf doen, om de groeiende belasting van Rijnstate af te vlakken en eraan bij te dragen dat u uw wondermooie werk kunt blijven doen. In tijden van nood dringt tot ons door dat leven en dood om onze gezondheid draait.

Onze grote dank aan alle zorgprofessionals voor alles wat u doet voor ons.

Wij denken aan u. Let goed op uzelf en op uw naasten en hou vol.

Hartelijke groet,

Ahmed Marcouch

Burgemeester