Ik hoop dat er snel tests beschikbaar komen, zodat bepaald kan worden of mensen afweerstoffen tegen corona in hun bloed hebben.

Sinds vorige week donderdag zijn mijn partner en ik ziek thuis. Het begon met rillerigheid en vermoeidheid, en daar kwamen donderdag pijn op de borst, hoesten, loopneus, hoofpijn, spierpijn en algehele malaise bij. Serieuze koorts hebben we allebei niet tot nu toe. Natuurlijk ga je dan in deze coronatijden het internet afstruinen om uit te zoeken welke ziekte je mogelijk hebt. En daar raak je behoorlijk van in de war, moet ik zeggen. Ook vrienden beweren met stelligheid dat we ‘geen corona’ hebben, want ‘daar hoort geen loopneus bij’; weer andere vrienden denken dat we juist wel corona hebben.

Ik denk inmiddels, na een aantal dagen met deze ziekte geleefd te hebben, dat het wel corona is. Het is namelijk een totaal ander ziektebeeld dan ik gewend ben. Het is geen influenza. Dat begint eigenlijk altijd met hevige koorts, luchtwegklachten, spierpijn, en malaise. Dan wil je meestal alleen maar je bed in duiken en veel slapen. Na enkele dagen ebt de koorts dan weg, en begin je je geleidelijk weer beter te voelen.

Deze ziekte begint veel sluipender, je denkt eerst nog dat je ‘gewoon een verkoudheid hebt’. Maar dat blijkt dan toch niet zo te zijn, want de algehele malaise, het totale gebrek aan energie, dat hoort dan weer niet bij een verkoudheid (zeker niet een malaise die 5 dagen aanhoudt). De ziekte kent ook sterke schommelingen; de derde dag voelden we allebei dat we plotseling meer energie hadden en hebben we gestofzuigd en de badkamer gepoetst. De dag erna waren we weer terug naar hangend op de bank de dag proberen door te komen…

Vanochtend heb ik uiteindelijk de huisarts gebeld, en die constateerde ook dan het symptoombeeld het beste bij een coronabesmetting past. Uitzieken en binnen blijven is wat ons rest. En terugbellen als de klachten verergeren richting benauwdheid.

Gezien deze relatief milde klachten, zou het mij niet verbazen als veel mensen ermee blijven doorlopen. Ze zullen wellicht denken: ‘Kom ik neem een Paracetamol, en dan kan ik er wel tegenaan.’ Juist doordat dit virus bij veel mensen blijkbaar alleen milde klachten geeft, kan het zich denk ik zo snel verspreiden. Het is daarom extra verontrustend dat zoveel mensen er dit weekend massaal op uit gingen en de adviezen om 1,5 meter afstand te houden negeerden.

We weten nog heel veel niet over dit virus. Er zijn deskundigen die denken dat het ook al overgedragen kan worden op anderen vóórdat iemand de symptomen zelf ervaart. Als dat zo is, maakt dit het des te noodzakelijker om nu alleen het hoogstnoodzakelijke fysieke contact met mensen buiten je directe gezinsleden te hebben.

Ik hoop ook dat er snel tests beschikbaar komen, zodat bepaald kan worden of mensen afweerstoffen tegen corona in hun bloed hebben. Dan wil ik me graag laten testen, om me daarna nuttig te kunnen maken in de bestrijding van deze ziekte, die bij een kleine groep tot levensbedreigende longontsteking leidt.