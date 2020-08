Bij uiterst rechts is een kentering gaande in het denken over senioren. Tot voor een paar maanden genoten dezen – veelal aangeduid als “onze oudjes” – een zekere sympathie. Nu wint de gedachte veld dat ze beter kunnen sterven als zij zichzelf niet van de samenleving isoleren. Deze gedachte bracht Thierry Baudet op 19 augustus naar voren in een interview met de geestverwante omroep Ongehoord Nederland.

Hij vergelijkt daarin Corona opnieuw met een ernstige griepepidemie, die alleen levensgevaarlijk is voor personen van “tachtig plus met een aantal bijkomende zaken – obesitas, hartkwalen, suikerziekte, dat soort zaken, die groep loopt gevaar en niet ontzettend veel gevaar maar een beetje gevaar, dus die kan de keuze krijgen om ofwel zichzelf te beschermen, ofwel de keuze te maken, ik accepteer een risico en ik vind het belangrijker om sociaal te leven. Als ik 87 ben, kan ik me voorstellen dat ik het belangrijker vind om twee keer per week mijn kinderen te zien – bijvoorbeeld – dan dat ik een half jaar in isolement moet zijn om maar eventueel de mogelijkheid van een beetje rekken van dat leven vast te houden en verder moet de rest van de samenleving gewoon open gaan”.

Tot voor kort wierpen uiterst rechtse politici zich graag op als kampioenen van de senioren, dat wil zeggen als het in hun xenofobe agenda van pas kwam. Anders nooit. Zo van: de asielzoekers krijgen alles, maar onze oudjes liggen dagen in hun eigen pis. Of: ze vergooien miljarden aan Europa en ontwikkelingshulp terwijl onze oudjes achter het net vissen.

Dat hoor je steeds minder. De senioren hebben in deze retoriek plaats gemaakt voor onze zorghelden, die hun leven wagen terwijl Italiaanse luiwammesen goede sier maken van onze centen.

Senioren komen nu in een heel ander licht te staan: ze hebben zich kwetsbaar gemaakt met obesitas, hartkwalen en diabetes, allemaal aandoeningen die in dit van zondebesef aan elkaar hangende land in verband worden gebracht met hoeren, snoeren en taxi rijden Ze hebben altijd gevaarlijk geleefd, laat ze daar nu dan maar mee doorgaan. Daar hoeven wij onze samenleving niet voor overhoop te gooien: er is een nieuwe schuldige gevonden: de volgevreten senior, de afgetakelde consument die ook nog eens eeuwig wil leven.

De senioren verkeren nu in het illustere gezelschap van asielzoekers, allochtonen en MOE-landers. De creativiteit van uiterst rechts in het steeds weer vinden van nieuwe zondenbokken is grenzeloos.