Facebook is gedoemd te falen met de metaverse

Wellicht is het u ontgaan. Facebook wil zich positioneren als metaverse-bedrijf. Of tenminste, dat is het verhaal waar Zuckerberg iedereen van wil overtuigen met verschillende interviews en aankondigingen. Hij zet de social-mediagigant neer als één van de pioniers van een gewaagde innovatie.

Deze miljardair heeft vaker van dit soort uitspattingen gehad, die maar zelden tot succes hebben geleid. Neem Oculus. Mijn scepsis over Facebooks toekomstige concepten komt namelijk niet zomaar uit de lucht vallen. Dus laten we bij het begin beginnen.

Metaverse is een term afkomstig uit de sciencefictionroman ‘Snow Crash’ van Neal Stephenson. Het boek beschrijft een virtuele wereld waar men zich voortbeweegt door middel van een surrogaatlichaam. Ik zal het u uitleggen in jip-en-janneke taal: het is een futuristisch computerspel waarin meerdere mensen tezamen spelen, socializen of zelfs een winstgevend bedrijf besturen. Allemaal in een computer-gegenereerde realiteit. Denk maar aan het videospel van de Sims.

Dat klinkt mooi, maar Facebook staat er bekend om dat het faalt als het gaat om virtual reality. Want heeft het bedrijf nu daadwerkelijk succesvolle stappen gezet nadat het twee miljard dollar heeft neergelegd voor Oculus Rift? Nee. Sterker nog: de laatste versie is alweer uit de schappen én was niet geavanceerder dan zijn voorgangers. De technologie van Oculus moet het dus afleggen tegen concurrenten als Valve Index of HP Reverb 2. Het geeft de zwakte van Facebooks strategie weer. Facebook gebruikte voor zijn virtual-reality bril, Oculus, kant-en-klare chips van Qualcomm. Alsof u een VanMoof probeert te maken met materialen van een elektrische Batavus. Daar wint u de oorlog gewoon niet mee.

Wanneer het welbekende Apple zich in de strijd gaat mengen, zal er een grote kans zijn dat die wél gebruikmaakt van eigen ontwikkelde chips die superieur zijn, waardoor er een betere ervaring zal ontstaan als resultaat. Een kat in ‘t bakkie voor mijnheer Cook om eerlijk te zijn. Hetzelfde geldt voor de software-zijde van het verhaal: Epic Games, Nvidia, lopen al tien stappen vóór Facebook.

Misschien is het maar beter zo. Want laten we nu eerlijk zijn: dit wil toch helemaal niemand? Ziet u het al voor zich dat u een biertje moet drinken in een of andere fantasiewereld, terwijl u in de realiteit asociaal achterover op de bank hangt met zo’n idioot ding op uw voorhoofd? Voor mij hoeft het niet.

Een social-mediaplatform dat een stimulans geeft aan de verspreiding van de meest polariserende inhoud, is niet de meest geschikte kandidaat voor een gezonde metaverse.