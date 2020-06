Hoewel ik beslist geen voorstander ben van adverteerders die hun macht uitoefenen over media ben ik toch blij met het nieuws van gisteren. Ook Ben & Jerry’s heeft zich – na kledingmerken Patagonia en North Face – aangesloten bij bedrijven die Facebook en Apple boycotten omdat ze onvoldoende doen tegen racistische en haat-zaaiende berichten.

Nog beter nieuws is de actie van Paul Tang (PvdA) die er een motie door wist te krijgen in het Europees parlement dat gepersonaliseerde advertenties op Google en Facebook moet verbieden.

Iedereen kent dat wel. Als je een keer de prijs van een vakantiereis opzoekt in Google word je vervolgens nog een jaar achtervolgd met popup-advertenties van de betreffende bestemming. Of als je een fiets wilt kopen en de beste optie hebt gegoogeld, word je terwijl je al maanden op je nieuwe fiets rijdt, nog een hele tijd gebombardeerd met fietsreclames.

Je mag van Tang je stem laten horen in zijn campagne: Let Zuck know his ads Zuck, waarmee hij stelling neemt tegen gewetenloze zakkenvullers als Zuckerberg, eigenaar van het babbelkanaal. Chris Hughes, mede-oprichter van Facebook en tegenwoordig spijtoptant schreef in de New York Times een boeiend artikel over Facebook, dat volgens hem is uitgegroeid tot een monster dat ons allemaal in zijn macht heeft.

Of Zuckerberg wakker zal liggen van deze commotie weet ik niet. Die lijkt me Mr Teflon himself. Onze afhankelijkheid van sociale media is inmiddels zo groot dat deze mammoettanker niet meer te keren is. Maar toch, Laat Zuck het in ieder geval weten en sluit je aan bij Jerry en Ben.