Mihai Martoiu Ticu

Ik keek naar het programma Op1, waar Angela de Jong zei dat financiers van het programma Chateau Meiland stoppen. Alleen omdat Erica Renkema (Erica Meiland) moslima’s in boerka ‘pinguïns’ heeft genoemd in het boek Erica, de motor achter de Meilandjes. Maar hoe waar is dit?

Het viel me op dat er alleen witte autochtonen aan de tafel zaten. En ik herinnerde me dat in de Volkskrant ook alleen witte autochtonen mochten debatteren of Wilders berecht zou moeten worden. Zo zien we de dubbele standaard in Nederland: aan de mensenrechten van de autochtonen mag niemand komen. Over mensenrechten van minderheden, daarentegen, mogen de autochtonen onderling debatteren en zij beslissen of deze rechten geschonden mogen worden of niet.

Het viel me vooral op hoe Angela de Jong de uitspraken van Erica bagatelliseert. Het zou slechts om een uitspraak over pinguïns gaan. Stel je voor, zegt Angela, dat iemand nonnen of de vrouwen met zwarte kousen met pinguïns zou vergelijken, dan zou er niemand reageren. Alleen de islam is taboe. Deze stelling heb ik vorige keer gefactcheckt en de islam is geen taboe in de media, dus De Jong zuigt dit uit haar duim.

Daarnaast gaat het om meerdere uitspraken. Ik telde in het boek 16 negatieve uitspraken over moslims. Hieronder een paar voorbeelden:

In de islam zie je gewoon heel veel uitwassen. Dat geloof brengt daardoor heel veel ellende en ik vind dat we dat moeten tegenhouden. Niet alleen terrorisme, maar ook die onderdrukking van vrouwen en culturele dingen als besnijdenissen en allerlei gekke gewoontes. Bij de Joden zie je dat trouwens ook … Daar worden vrouwen ook allemaal onderdrukt en hebben ze dat gekke bijgeloof van twee aanrechten, dat je geen beesten mag eten met hoefjes … Ik heb daar niks mee, ik vind dat allemaal zo’n onzin. En dan maar met oogkleppen op de hele dag bezig zijn met al die rare regeltjes. Je kunt toch wel betere dingen met je leven doen?

Mijn moeder zegt dan altijd: ‘Dat willen ze toch zelf?’ Maar dat is gelul. Het wordt er in geramd. Als iemand van jongs af aan tegen jou zegt dat je vies en smerig bent als je dit en dat niet doet, dan ga je dat gewoon geloven. Je kunt kinderen wat dat betreft helemaal misvormen. Er is echt geen meisje dat in de zomer op de fiets wil met een hoofddoek om. … Ik ben ook voor een burkaverbod. Rot op joh, met je burka. Ik heb weleens drie van die pinguïns in de Hoofdstraat in Noordwijk zien lopen. Dat is toch niet normaal? Gewoon niet doen hier.

Ik ga niet in discussie met zulke vrouwen, maar ik kijk ze wel raar aan. Ik zou ze zo graag willen genezen van die waanzin. Maar ik zou niet weten hoe. Dat zou via de politiek geregeld moeten worden. … Daarom ook mijn sympathie voor de PVV. Die hebben geen zin om hierover compromissen te sluiten.

Subsidies voor moskeeën, islamitische scholen, van mij hoeft het allemaal niet. Want je haalt de ellende hier naartoe.

Fortuyn én Wilders zeiden, op verschillende manieren, dat het land vol is. Daar ben ik het wel mee eens. Koningin Juliana zei dat in 1950 al, toen we nog maar tien miljoen inwoners hadden. Nu gaan we naar de achttien. Het is nu wel vol, het is goed zo. … Maar die klaplopers die allemaal geld naar Turkije sturen enzo, daar hebben we geen behoefte meer aan. Daar moeten de grenzen echt voor dicht. Als je die bootjes ziet bij Zuid-Spanje… Dat zijn allemaal gewoon jonge gasten met een iPhone en goede kleding aan. … Allemaal van die jonge gasten die gewoon hier komen om weet ik veel wat te doen. De boel verkrachten, steun trekken, weet ik het allemaal. … Maar die bootjes met die jonge gasten? Als ik dat zie denk ik: wat ís dit joh? Stuur even heel gauw terug!

Dat sexting op internet had je in mijn jeugd natuurlijk niet, er werden geen pillen in drankjes gegooid en dat naroepen op straat kwam ook veel minder voor. Dat komt natuurlijk ook door de islamisering. Als je in Leiden op school zit, dan vinden die gasten het heel normaal om ‘Hey, hoer!’ naar meisjes te roepen. … En ze zullen het je in het Journaal niet vertellen, maar dat komt echt door Turken en Marokkanen. Die hebben gewoon echt geen respect voor vrouwen en dat wordt ze inderdaad thuis niet bijgebracht. Wat ze wel wordt bijgebracht is dat meisjes zonder hoofddoek allemaal sletten zijn. Daar kan ik zo kwáád om worden. Als je kinderen al vergiftigt, wat verwacht je dan voor de toekomst? Daarom moet je ook niet meer van die mensen hier naartoe halen.

In mijn tijd kwam dat echt niet voor, hoor. Ik fietste gewoon na een schoolfeestje in het donker naar huis en dan gebeurde er niks. De meiden ging ik altijd ophalen. Zo’n lang stuk fietsen, dat moet je niet doen. Puur vanwege die jongens. Als ik een zoon had gehad, had ik ‘m niet op hoeven halen. Tenzij-ie homo was of transgender. Dan zou-ie ook in elkaar getimmerd kunnen worden als-ie de verkeerde tegen zou komen.

Als je de vrouwen dan ook nog niet naar school laat gaan, is de kans groot dat ze geen hoofdrol in de maatschappij gaan spelen. Waar ben je als je niet naar school mag? Dan ben je eeuwig gedoemd om schoon te maken en kinderen te baren. … In de islam zie je dat nog steeds.

Dat hele systeem van uithuwelijken is natuurlijk niet goed.… Ik snap eerlijk gezegd niet dat vrouwen dat pikken. Ja, die mannen zijn meestal groter en sterker en hebben in die islamitische wereld ook de wetten nog achter zich. Als alle andere mannen dan je medestander zijn, dan sterkt dat je. Dus als die vrouw dan thuis niet wil luisteren, wat natuurlijk ook heel vaak gebeurt, dan mep je haar toch gewoon in elkaar? Zo krijg je iemand wel onder de duim.

Maar over het algemeen vind ik de islam niet de goede levenswijze. Als ik die boeken lees, maak ik me meestal enorm boos. Op een gegeven moment wilde ik er ook niets meer over lezen. Dan werd ik niet goed van wat ik las. Dan ging het zo in mijn systeem zitten, dat ik dacht: nu even een tijdje niet.

Ik ben weer op Lexa gegaan [maar] een islamiet hoef ik niet.

Dus Erica zegt veel ergere dingen dan Angela beweert. Nee, Angela, dit is geen islamkritiek, want kritiek is een rationeel argument, berustend op ware premissen en geldige argumentatieve stappen. Leugens en drogredenen zijn geen kritiek. Generalisaties over minderheden zijn geen kritiek, maar drogredenen.

In het programma moest Nadine Ridder het tegendeel beweren, om de schijn van balans en objectiviteit te scheppen. Ze vertelde echter niks over mensenrechten en legitieme belangen van de minderheden, maar alleen over de vrijheid van andere autochtonen om niet te investeren in programma’s die hun imago beschadigen. Dus het debat ging slechts over de belangen van autochtonen als ze in strijd zijn met de belangen van andere autochtonen. De minderheden zijn irrelevant, hun argumenten tellen niet.

Jort Kelder legde Nadine het vuur aan de schenen, maar stelde Angela geen kritische vragen. Sterker nog, hij ondersteunde haar. Hij zei dat Erica iedereen bekritiseerde, inclusief de Joden. Maar is de ene foute uitspraak over Joden te vergelijken met de andere 16 over de moslims? Stel je voor dat Erica Renkema dezelfde uitspraken over Joden zou doen: dat ze de boel verkrachten, parasieten zijn, die vrouwen besnijden, uithuwelijken en meppen, om hen onder de duim te houden; dat ze hun kinderen misvormen; dat ze achter autochtone vrouwen ‘hoer’ roepen; dat je je kind ’s avonds niet durft laten fietsen omdat de Joden haar/hem zouden verkrachten of in elkaar timmeren; dat Erica nooit een Jood zou daten; dat Joden parasieten zouden zijn, uit uitkering leven en die naar Israël zouden opsturen; dat ze terroristen zouden zijn. Stel dat Erica Joden met pinguïns zou vergelijken, de Judaïsering van Nederland de schuld van allerlei ellende zou geven, zou roepen om de grenzen voor Joden te sluiten en de subsidies aan synagogen en Joodse scholen te stoppen. Stel dat Erica zou zeggen dat ze niet goed van wordt als ze boeken over Joden leest, voor een Keppelverbod zou pleiten en zou roepen: “Ik zou ze zo graag willen genezen van die waanzin. Rot op joh, met je talliet.” Hoe zou Nederland op zulke uitspraken reageren? Ik weet het. Nu zouden de Meilandjes geen enkele sponsor meer hebben en Talpa zou het programma snel deleten. En als het Openbaar Ministerie Erica niet zou vervolgen, dan zou CIDI haar alsnog voor de rechter slepen.

Het debat Op1 was zoals meer debatten in Nederland: over minderheden, niet met minderheden. De hele uitzending was in strijd met hoe een rationeel democratisch debat zou moeten gaan. En kom niet met smoezen over vrijheid van meningsuiting. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens probeert de macht te nivelleren. Vrijheid van meningsuiting is vooral om machtigen te bekritiseren, zij is niet bedoeld om haat jegens minderheden te zaaien, en daarmee meer machtsonbalans te veroorzaken. De VvMU is bedoeld om naar boven, niet naar beneden te schoppen.