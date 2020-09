Jullie hebben je schriftelijk tot de Nederlandse regering gericht. Onder de hashtag #ikdoenietmeermee breken jullie de staf over het coronabeleid. “Ik maak me zorgen, we houden onze bek niet meer”, staat onder het briefje, dat zich onderscheidt door loffelijke kortheid.

Je hebt kans dat spindoctors de premier aanraden jullie op het Catshuis te ontvangen. Dat levert altijd weer mooie plaatjes op. Rutte is op het Binnenhof kampioen charmeren en doodknuffelen. Dat zal nu ook wel lukken. Zeker als je de kwaliteit van de brief in aanmerking neemt: er staan naast vaagpraat vooral ongerichte beschuldigingen in. Wees dus niet verbaasd, lieve zangers en zangeressen, acteurs en actrices, rappers van beiderlei kunne en artiesten met fluïde genders, wees niet verbaasd als er een uitnodiging met het rijkswapen in jullie brievenbusjes valt. Ik zie jullie al glunderend naar buiten komen. “Het was een goed gesprek. We zijn het niet overal over eens geworden. We hebben wel het gevoel dat Rutte naar ons wilde luisteren”. De premier staat erbij als de Goede Herder met zijn schapen.

Het begint al boven in de brief: “We staan voor een goede volksgezondheid maar de maatregelen rammelen aan alle kanten.” Welke maatregelen? En waarom rammelen zij dan? Als jullie mochten bedoelen dat zij niet het beoogde effect sorteren, hoe komen jullie daar dan op? Je kunt zeggen wat je wilt, maar de intellectuele lockdown leidde wel tot een terugtocht van het virus. En tot een ongekende val van de economie, wat jullie wel even aanstippen maar waar dan verder niet op wordt ingegaan. Wel komen jullie met de boude bewering dat we het afgelopen jaar achteruitgaan. Daarom willen jullie eerlijkheid en transparantie. Nou, dat gaat de premier jullie volmondig toezeggen. Hij is altijd al eerlijk en transparant geweest, zal hij volhouden. Dat is immers noodzakelijk voor het draagvlak. Gelukkig doen de meeste Nederlanders mee. Zij leggen zich beperkingen op in het menselijk contact omdat zij begrijpen dat dit in het algemeen belang is. En over de komende generaties maakt hij zich net zo veel zorgen als de BN’ers. Anders liet men de zaken toch op zijn beloop?

“Wat is het nut van niet-medische mondkapjes en van de 1,5 meter? Hoe betrouwbaar is de PCR test en waarom stemt de overheid tegen een onderzoek. Waarom worden kritische artsen de mond gesnoerd?” Wedervraag: hebben jullie de afgelopen zes maanden onder een steen gewoond? De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft daarover op de eigen site ampel informatie. Bij wijze van toegift zijn er ook een groot aantal mythbusters.

The Lancet, het gerenommeerde Britse artsenvakblad gaf een uitputtend overzicht van wat er op het gebied van mondkapjes aan wetenschappelijk onderzoek is gepubliceerd. Het kost even tijd om het allemaal te doorgronden, zeker voor leken maar jullie komen lang niet allemaal uit de goot. Een of meer van jullie hebben vast wel een dokter als paps of mams die de moeilijke termen kan uitleggen. Niet de overheid maar de Tweede Kamer stemde tegen onderzoek naar de kwaliteit van de PCM-testen met dat vervelend gewroet in neus en keel. Waarom deed zij dat? De werkzaamheid van deze test is in de praktijk bewezen. De bekende Mayo Clinic met centra in verscheidene Amerikaanse staten legt helder uit hoe de test werkt en wat erachter zit. Nature biedt een interessant artikel over alternatieven die momenteel in ontwikkeling zijn. Welke kritische artsen zijn eigenlijk de mond gesnoerd? Een aantal met een geheel eigen visie op de pandemie heeft wel weerwerk gekregen. Stevig soms en van vele kanten. Zo werkt het in deze wereld. En inderdaad heeft deze kritiek niet bijgedragen aan de geloofwaardigheid van zulke medici.

“Waar is de griep gebleven?” Antwoord: Het is nog pas september. Wacht maar af. “Hoe dodelijk is dit virus?” De ervaring leert dat jonge gezonde mensen voldoende weerstand hebben tegen corona. Als die in het ongerede verkeert door je leeftijd of omdat je al een stevige kwaal onder de leden hebt, dan kun je goed de klos zijn. Er zijn in Nederland inmiddels duizenden slachtoffers gevallen. Dat geeft toch wel een beeld. Mocht de tweede golf minder dodelijk zijn, dan hebben we met zijn allen enorm geboft. Misschien hebben jullie op de Engelse les wel eens de uitdrukking better safe than sorry uit het hoofd moeten leren.

Jullie schrijven: “Angst is de grootste onderdrukker van het immuunsysteem. Hoe kun je dan rechtvaardigen dat je mensen massaal bang maakt?” Er kolkt veel informatie en desinformatie onze hersens binnen. De overheid laat zich niet onbetuigd. Het getuigt van een paranoïde geest als je denkt dat het haar bedoeling is de bevolking vrees aan te jagen. Ze waarschuwt voor risico’s. Als je bangelijk aangelegd bent, kun je daarvan schrikken.

Aan het slot van de brief komt een soort samenvattende stellingname: “Wij zeggen ‘NEE’ tegen alle maatregelen totdat de overheid het beleid controleerbaar kan rechtvaardigen”.

Dit is een onzinnige eis. Wat moet er in hemelsnaam onder “controleerbaar rechtvaardigen” worden verstaan? Er zijn voor de elkaar opvolgende maatregelen steeds goede argumenten te vinden, vaak wortelend in wetenschappelijk onderzoek. Vers twee is of die ook het gewenste doel bereiken. Vers drie kan zijn dat er inmiddels nieuw onderzoek is dat tot een andere beleidskeuze aanleiding geeft. Dat kan allemaal gebeuren. De wereld heeft zich door het Covid-virus laten overvallen en er is sprake van voortschrijdend inzicht. En nog is het een vijand die niemand in zijn totaliteit kan begrijpen.

Dit neemt niet weg dat deze pandemie klemmende vragen oproept. Die hebben te maken met onze weerloosheid. Nederlanders bewonen een hoog ontwikkeld, rijk en tot in de details bestuurd land vol regels, wetten en toezichthouders. Toch kan het deze noodsituatie niet goed aan. Quarantainemaatregelen leidden binnen een paar weken tot de zwaarste economische crisis uit de geschiedenis van het kapitalisme. Het duurt maanden voordat er voldoende medische mondkapjes beschikbaar zijn. Als wordt vastgesteld dat massaal testen essentieel is om de epidemie eronder te houden, blijkt daar in de praktijk lang niet genoeg van terecht te komen. Er zijn ernstige fouten gemaakt in de verzorgingstehuizen wat wellicht duizenden levens heeft gekost. We blijken voor de essentiële medicijnen volstrekt afhankelijk te zijn van het buitenland. We hebben onze Rijksvaccinatiedienst voor het grootste gedeelte aan de markt verpatst. We blijken steeds opnieuw afhankelijk te zijn van kunst- en vliegwerk. We kopen voor miljarden straaljagers die onbruikbaar zijn als het onweert. O wacht, mensen, sorry, dat is een ander onderwerp, dat toch dichter bij de diepere wortels van dit maatschappelijk falen ligt dan jullie misschien denken. Wij hebben ons als samenleving midscheeps laten treffen. We hebben geen antwoord op deze nieuwe ziekte behalve isolement. We zijn niet verder gekomen dan onze voorouders in de middeleeuwen die ook aan social distancing en lockdowns deden. Zij boekten er beperkte successen mee. Wij zijn in dit opzicht geen steek verder gekomen.

Met andere woorden: we moeten leren de ogen te openen voor de kwetsbaarheid van onze samenleving en de verwatenheid waarmee we dachten elk probleem aan te kunnen. We staan voor een fundamentele verandering in onze manier van leven. De kans is reëel dat we die niet in de hand kunnen houden. Dat we meegesleurd zullen worden in een mondiale orkaan. Zo zal het zeker gaan als we vasthouden aan onze overgeleverde dogma’s en geloofsartikelen. We staan op de drempel van een sociale en culturele revolutie. We kunnen die ondergáán. Of we kunnen hem máken. Meer smaken zijn er niet.

Niemand koopt in dit verband iets voor de vage praatjes en de rare vragen van #ikdoenietmeermee. Als je niet meer mee wilt doen, spiegel je dan aan de hoofdpersonen uit Boccaccio’s Decamerone. Zij ontvluchtten het door pest getroffen Florence om elkaar op een landgoed erotische verhalen te vertellen. Huur een villa op de Utrechtse heuvelrug of in het Geuldal en laat daar jullie dirty minds de vrije loop.

